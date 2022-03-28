На церемонии "Оскар" нашли зраду по поводу войны в Украине: что случилось

На церемонии показали ролик в поддержку Украины, однако не упомянули о россии и войне.

На церемонии вручения премии "Оскар-2022", которая состоялась в ночь с 27 на 28 марта почтили жертв войны в Украине минутой молчания.

В середине церемонии американская киноакадемия показала ролик со словами в поддержку Украины

В последней части речи призвали поддерживать Украину любым способом. Однако, стоит отметить, что войной вторжение россии названо не было, а лишь "конфликтом".

Кроме того, в речи не упомянули россию как агрессора.

Надежный источник новостей о войне

"Мы хотели бы минутой молчания продемонстрировать нашу поддержку народу Украины. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine", – говорится в видео.

Отметим, накануне актер и режиссёр Шон Пенн призвал к бойкоту церемонии "Оскар", если Американская киноакадемия не даст выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

А одна из ведущих "Оскара" в этом году Эми Шуме, в эфире своего дневного ток-шоу заявила, что хотела бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии "Оскар".

Свою поддержку Украине высказали также и другие звезды Голливуда, добавив к традиционно строгому дресс-коду мероприятия элементы в цветах украинского флага.