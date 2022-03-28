Больная жена Уилла Смита стала причиной скандала на "Оскаре": чем страдает актриса

"Лучший актер" 2022-го года дал внушительную пощечину ведущему "Оскара".

Церемония вручения премии "Оскар 2022" в Лос-Анджелесе, прошедшая в ночь на 28 марта, не обошлась без скандала, причиной которого стала супруга голливудского актера Уилла Смита — Джада Пинкетт-Смит, а точнее неуместная шутка в ее адрес.

Один из ведущих шоу, комик Крис Рок выдал совсем неуместную и неудачную шутку о жене Смита, актрисе Джаде Пинкетт Смит. Ведущий отметил открытые отношения пары, а также ​сравнил Джаду с героиней фильма "Солдат Джейн" из-за ее прически — коротко остриженных волос. Возможно не все знают, но причина такой стрижки у жены Смита связана с заболеванием — алопеция.

Читайте также: Категория Lifestyle Лучшая актриса Оскара-2022 - Джессика Честейн: чем она известна и где снималась Джессика Честейн известна как одна из самых востребованных актрис современности и самая сексуальная вегетарианка

Победитель в номинации "Лучший актер" не стерпел подобного в адрес своей жены, поднялся с места, вышел на сцену и влепил Крису Року пощечину. Также иностранные СМИ сообщают, что Смит много матерился и крикнул в адрес Рока, чтобы тот не произносил имя его жены "своим гребанным ртом".

Чем больна жена Уилла Смита — Джада Пинкетт-Смит

Голливудская актриса Джада Пинкетт-Смит еще в 2018 году столкнулась с болезнью алопеция, признаком которой является выпадение волос. Артистка очень болезненно приняла развивающуюся болезнь, ведь всего за пару месяцев она абсолютно облысела. Этот факт значительно сказался на эмоциональном состоянии Джады, и она даже долго находилась в депрессии, из которой ей помог выбраться ее супруг, Уилл Смит. Благодаря мужу актриса смогла смириться с болезнью и по-другому взглянуть на ситуацию.

Джада Пинкетт-Смит до и после болезни

До

После

Что такое алопеция

Алопеция или выпадение волос – достаточно распространенное заболевание, которое приводит к поредению или полному исчезновению волосяного покрова головы. Волосы могут выпадать из-за самых различных факторов – наследственность, гормональные сбои, травмы или повреждения кожи головы. Также алопеция может проявиться на фоне приема лекарств.

Алопеция развивается постепенно, и если болезнь вовремя диагностировать, на ранней стадии, то в таком случае лечение будет успешнее и эффективнее.

Ранее "Телеграф" писал, что на церемонии "Оскар 2022" минутой молчания почтили жертв войны в Украине, но саму войну почему-то назвали "конфликтом". Также многие гости церемонии на красную дорожку надели значки и нагрудные платки в цвет украинского флага.