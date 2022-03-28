Хвора дружина Вілла Сміта стала причиною скандалу на "Оскарі": чим страждає акторка

"Кращий актор" 2022-го року дав велику ляпас ведучому "Оскара".

Церемонія вручення премії "Оскар 2022" у Лос-Анджелесі, що пройшла в ніч на 28 березня, не обійшлася без скандалу, причиною якого стала дружина голлівудського актора Вілла Сміта — Джада Пінкетт-Сміт, а точніше недоречний жарт на її адресу.

Один з провідних шоу, комік Кріс Рок видав зовсім недоречний і невдалий жарт про дружину Сміта, актрису Джаду Пінкетт Сміт. Ведучий відзначив відкриті стосунки пари, а також порівняв Джаду з героїнею фільму "Солдат Джейн" через її зачіску — коротко обстрижене волосся. Можливо, не всі знають, але причина такої стрижки у дружини Сміта пов’язана із захворюванням — алопеція.

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Переможець у номінації "Найкращий актор" не стерпів подібного на адресу своєї дружини, піднявся з місця, вийшов на сцену і вліпив Крісу Року ляпас. Також іноземні ЗМІ повідомляють, що Сміт багато матюкався і крикнув на адресу Рока, щоб той не вимовляв ім’я його дружини "своїм грьобаним ротом".

Чим хвора дружина Вілла Сміта — Джада Пінкетт-Сміт

Голлівудська актриса Джада Пінкетт-Сміт ще у 2018 році зіткнулася з хворобою алопеція, ознакою якої є випадіння волосся. Артистка дуже болісно прийняла хворобу, що розвивається, адже всього за пару місяців вона абсолютно облисіла. Цей факт позначився на емоційному стані Джади, і вона навіть довго перебувала в депресії, з якої їй допоміг вибратися її чоловік, Вілл Сміт. Завдяки чоловікові актриса змогла змиритися із хворобою та по-іншому подивитися на ситуацію.

Джада Пінкетт-Сміт до та після хвороби

До

Після

Що таке алопеція

Алопеція або випадання волосся — досить поширене захворювання, яке призводить до порідіння або повного зникнення волосяного покриву голови. Волосся може випадати через різні чинники – спадковість, гормональні збої, травми або пошкодження шкіри голови. Також алопеція може виявитися в наслідок приймання ліків.

Алопеція розвивається поступово, і якщо хворобу вчасно діагностувати, на ранній стадії, то в такому разі лікування буде успішнішим та ефективнішим.

Раніше "Телеграф" писав, що на церемонії "Оскар 2022" хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні, але саму війну чомусь назвали "конфліктом". Також багато гостей церемонії на червону доріжку одягли значки та нагрудні хустки у колір українського прапора.