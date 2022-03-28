Звезды "Голливуда" в эффектных нарядах поддержали Украину на "Оскаре": лучшие фото

Многие гости церемонии надели значки и нагрудные платки в цвет украинского флага.

В 2022-м году 94-я церемония награждения главной кинопремии "Оскар 2022" была омрачена войной в Украине, которая длится уже 33-й день. В связи с этим многие звезды Голливуда вышли на красную дорожку с украинской национальной символикой, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

Актеры и актрисы красовались на церемонии в шикарных платьях и костюмах, которые украшали голубые ленточки с хэштегом #withrefugees в поддержку украинских беженцев, а также ряд желто-голубые значки или нагрудные платки в цветах украинского флага. Среди них: Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис, Мак Рут, Марк Манджини, Тео Грин, Даг Хемфилл, Рон Бартлетт, и многие другие.

Кто из голливудских звезд поддержал Украину

Джейсон Момоа

Джейми Ли Кертис

Сэмюэл Л Джексон

Фрэнсис Коппола

Юн Ё Чжон

Дайан Уоррен

Тайлер Перри

Самый высокий из четверки - Тайлер Перри

Мак Рут, Марк Манджини, Тео Грин, Даг Хемфилл и Рон Бартлетт

Марк Манджини

Тео Грин

Бенедикт Камбербэтч

Джо Уокер

Николас Брителл

Лив Ульман

Ранее "Телеграф" писал, что в 2022-м году главную кинопремию года впервые получил глухонемой с рождения актер — Трой Коцур, который кстати имеет украинские корни. Мужчина стал "Лучшим актёром второго плана", а фильм в котором он играл, "Кода"("CODA: Ребенок глухих родителей"), получил статуэтку за "Лучший фильм 2022".

Также отметим, что на церемонии "Оскар 2022" минутой молчания почтили жертв войны в Украине, но саму войну почему-то назвали "конфликтом".