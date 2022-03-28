Звезды "Голливуда" в эффектных нарядах поддержали Украину на "Оскаре": лучшие фото
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Многие гости церемонии надели значки и нагрудные платки в цвет украинского флага.
В 2022-м году 94-я церемония награждения главной кинопремии "Оскар 2022" была омрачена войной в Украине, которая длится уже 33-й день. В связи с этим многие звезды Голливуда вышли на красную дорожку с украинской национальной символикой, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
Актеры и актрисы красовались на церемонии в шикарных платьях и костюмах, которые украшали голубые ленточки с хэштегом #withrefugees в поддержку украинских беженцев, а также ряд желто-голубые значки или нагрудные платки в цветах украинского флага. Среди них: Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис, Мак Рут, Марк Манджини, Тео Грин, Даг Хемфилл, Рон Бартлетт, и многие другие.
Кто из голливудских звезд поддержал Украину
Джейсон Момоа
Джейми Ли Кертис
Сэмюэл Л Джексон
Фрэнсис Коппола
Юн Ё Чжон
Дайан Уоррен
Тайлер Перри
Мак Рут, Марк Манджини, Тео Грин, Даг Хемфилл и Рон Бартлетт
Бенедикт Камбербэтч
Джо Уокер
Николас Брителл
Лив Ульман
Ранее "Телеграф" писал, что в 2022-м году главную кинопремию года впервые получил глухонемой с рождения актер — Трой Коцур, который кстати имеет украинские корни. Мужчина стал "Лучшим актёром второго плана", а фильм в котором он играл, "Кода"("CODA: Ребенок глухих родителей"), получил статуэтку за "Лучший фильм 2022".
Также отметим, что на церемонии "Оскар 2022" минутой молчания почтили жертв войны в Украине, но саму войну почему-то назвали "конфликтом".