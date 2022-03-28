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Уилл Смит ударил ведущего на "Оскаре" за неудачную шутку про жену (видео)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Крис Рок неудачно пошутил о жене Уилла Смита и поплатился за это Новость обновлена 28 марта 2022, 08:21
Крис Рок неудачно пошутил о жене Уилла Смита и поплатился за это

Удар был прямо как в боевиках, из-за чего многие думают, что скандал инсценировали

На церемонии вручения премии "Оскар", которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 28 марта, не обошлось без курьеза, — известный голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего премии, своего коллегу Криса Рока.

Это все произошло из-за неудачной шутки юмориста, сообщает "Телеграф".

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Отметим, что Крис Рок представлял претендентов на премию в категории "Лучший документальный фильм" и по сценарию должен был выступить с серией шуток. В частности, он пошутил о слишком короткой прическе супруги Уилла, Джады Пинкетт-Смит.

После этого Уилл Смит встал, начал матерно ругаться, поднялся на сцену, ударил комика, и вернулся обратно со словами: "Не смей упоминать мою жену в своих грязных шутках".

Момент, как Уилл Смит ударил Криса Рока
Момент, как Уилл Смит ударил Криса Рока

Поскольку церемонию транслировали онлайн, в сети есть видео момента скандала:

Стоит заметить, что многие считают, будто этот конфликт был постановкой по сценарию, и таким образом организаторы просто пытались привлечь к "Оскару" больше внимания, — и это определенно получилось.

За что награждали Уилла Смита

Уилл Смит получил статуэтку за лучшую мужскую роль в ленте "Король Ричард". Его конкурентами были Хавьер Бардем, Бенедикт Камбербетч, Эндрю Гарфилд и Дензел Вашингтон, — последний, кстати, успокаивал Смита после его конфликта с Роком.

После награждения Смит выступил с речью:

Ранее Уилл Смит был четыре раза номинирован на "Оскар", награжден премиями "Золотой глобус", "Гремми", "BAFTA", "Премии Гильдии киноактеров США". Самые известные его роли, — в фильмах "Али", "Люди в черном", "День независимости", "Я легенда".

Фильм "Король Ричард"

Это спортивная драма режиссера Рейнальдо Грина, где Уилл Смит сыграл главную роль отца чемпионок по теннису Винус и Серены Уильямс.

Обложка фильма "Король Ричард"
Обложка фильма "Король Ричард"

Кинолента получила оценки в 7-9 баллов из 10 по авторитетным рейтингам, и получила большое одобрение среди зрителей и была признана одной из лучших в 2021 году. Фильм получил еще десятки различных наград.

Смотрите онлайн трейлер на украинском:

Как сообщал "Телеграф", на "Оскаре" в этом году вспомнили и об Украине.

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