Судья, певица и робот: кого везет Макрон на финал ЧМ-2022

Глава Франции поддержит команду на стадионе

В воскресенье, 18 декабря, определится чемпион мира по футболу. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию финального матча между сборными Аргентины и Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье полетит в Катар на финал. Вместе с ним на президентском самолете на игру отправятся несколько гостей, сообщает RMC Sport.

В их числе — Стефани Фраппар, ставшая первой женщиной-арбитром матча мужского чемпионата мира. Француженка обслужила игру сборных Германии и Коста-Рики (4:2).

Также на матч приглашена оперная певица Фарра Эль-Дибани, исполнившая "Марсельзу" на церемонии в честь переизбрания Макрона президентом Франции.

Кроме того, с собой они возьмут произведенного во Франции робота. Он позволит ребенку, находящемуся в больнице в Аргентине, смотреть чемпионат мира с такого ракурса, будто он находится у кромки поля.

Кстати, накануне французский президент Эммануэль Макрон дал прогноз на матч. Он считает, что зрители увидят много голов.

Напомним, что 17 декабря на чемпионате мира состоится поединок за бронзовые медали. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Марокко.