Суддя, співачка та робот: кого везе Макрон на фінал ЧС-2022

Глава Франції підтримає команду на стадіоні

У неділю, 18 грудня, визначиться чемпіон світу з футболу. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію фінального матчу між збірними Аргентини та Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю полетить до Катару на фінал. Разом із ним на президентському літаку на гру вирушать кілька гостей, повідомляє RMC Sport.

Серед них — Стефані Фраппар, яка стала першою жінкою-арбітром матчу чоловічого чемпіонату світу. Француженка обслужила гру збірних Німеччини та Коста-Ріки (4:2).

Також на матч запрошено оперну співачку Фарру Ель-Дібані, яка виконала "Марсельзу" на церемонії на честь переобрання Макрона президентом Франції.

Крім того, із собою вони візьмуть зробленого у Франції робота. Він дозволить дитині, яка перебуває в лікарні в Аргентині, дивитися чемпіонат світу з такого ракурсу, ніби вона знаходиться біля краю поля.

До речі, напередодні французький президент Еммануель Макрон прогнозував, як будет проходити матч. Він вважає, що глядачі побачать багато голів.

Нагадаємо, що 17 грудня на чемпіонаті світу відбудеться поєдинок за бронзові медалі. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу Хорватія — Марокко.