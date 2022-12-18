Месси выиграл лучший матч в истории: Аргентина - чемпион мира!

Команды выдали огненный матч в финале мундиаля в Катаре

В воскресенье, 18 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся финальный поединок Аргентина — Франция.

Решающий матч мундиаля прошел в Эд-Дайиане на стадионе "Лузаил Айконик" и завершился со счетом 2:2 в основное время, а в компенсированное время команды обменялись голами — 3:3. В серии пенальти победу отпраздновали аргентинцы — 4:2. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Аргентинцы во время исполнения гимна страны выглядели весьма заряженными на игру. И уже с первых минут "Альбиселесте" выплеснули эту энергию на поле. "Бело-голубые" были быстрее и сильнее своих оппонентов на всех участках поля, что привело к первому взятию ворот. На 23-й минуте поединка Лионель Месси реализовал пенальти, который заработал Анхель Ди Мария. Спустя 13 минут Месси и Ко провели шикарную контратаку, в завершающей стадии которой все тот же Ди Мария легко замкнул передачу Макаллистера. Французы, в свою очередь, не нанесли ни единого удара по воротам Аргентины в первой половине встречи.

Во втором тайме все шло к легкой победе Аргентины, однако "Трехцветные" за две минуты перевернули ход матча. Килиан Мбаппе сначала реализовал пенальти, а через минуту оформил дубль, поразив ворота Мартинеса ударом с лету. Во втором овертайме Аргентине удалось провести голевую атаку, наконечником которой выступил Месси. Однако под занавес встречи Мбаппе сравнял счет с "точки".

В серии пенальти победу завоевали аргентинцы, которые забили все свои 11-метровые удары. В составе сборной Франции не реализовали пенальти Коман и Чуамени.

Таким образом Аргентина в третий раз выиграла футбольный ЧМ. Ранее аргентинцы побеждали на мундиалях в 1978 и 1986 годах.

Аргентина – Франция — 3:3 (4:2 – пен.)

Голы: Месси, 23 (пен.), 109, Ди Мария, 36 – Мбаппе, 80 (пен.), 81, 118 (пен.)

Предупреждения: Фернандес, 45+7, Акунья, 90+8, Паредес, 114 – Рабио, 54, Тюрам, 87, Жиру, 90+6 (не на поле)

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико (Дибала, 120+1), Отаменди, Ромеро, Молина (Монтьель, 91) – Мак Аллистер (Пеццелья, 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102), Ди Мария (Акунья, 64) – Альварес (Лаутаро Мартинес, 103), Месси.

Франция: Льорис – Т. Эрнандес (Коман, 72), Упамекано, Варан (Конате, 113), Кунде (Дисаси, 120+1) – Рабьо (Фофана, 95), Чуамени, Гризманн (Камавинга, 71) – Мбаппе, Жиру (Тюрам, 41), Дембеле (Коло Муани, 41).

Статистика матча Аргентина - Франция

Видеообзор матча (обновляется)

Напомним, в 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина одолела хорватов (3:0), а французы прошли сенсационных марокканцев (2:0). К слову, в матче за 3-е место Хорватия оказалась сильнее за Марокко (2:1).

Перед финалом мундиаля в Катаре вспыхнул скандал. ФИФА отказала Владимиру Зеленскому предоставить возможность обратиться к общественности перед началом матча Аргентина — Франция. Позднее в сети было опубликовано запрещенное заявление президента Украины.