Запрещенное видео Зеленского всплыло в сети: что хотел сказать президент на финале ЧМ-2022

Катар был не против предоставить площадку для обращения Зеленского, но у ФИФА было другое мнение

В сети появился текст и видео запрещенного обращения президента Украины Владимира Зеленского к гостям финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Об этом написал народный депутат Украины Роман Грищук на своей странице в Facebook. Он отметил, что в словах главы государства нет политического посыла, а потому Международная федерация футбола (ФИФА) могла бы и предоставить слово Зеленскому.

"FIFA отказалась транслировать обращение нашего президента перед финалом Чемпионата Мира. Катар согласовал, FIFA – нет. Текст максимально нейтральный, с призывом к общечеловеческому стремлению – миру!" — написал нардеп.

"Теплые приветствия из Украины ко всем фанатам футбола, мира и жизни. Я поздравляю всю планету с финалом чемпионата мира по футболу. Сегодня мы станем свидетелями общей победы и торжества духа. Этот чемпионат мира доказал, что разные страны и национальности могут решить, кто сильнее, в честной игре, а не в игре с огнем, на зеленом поле, а не на красном поле боя.

Это мечта многих людей, когда футболисты соревнуются, давая возможность всем наслаждаться миром. Каждый отец по всему миру мечтает, чтобы его сын вышел на поле в футбольном матче, а каждая мать хочет, чтобы ее сын не оказался на войне. Украина стремится к миру так, как ни к чему другому.

Мы предлагаем формулу мира. В войне нет чемпиона, как и не может быть ничьей. Поэтому я анонсирую инициативу о проведении мирового саммита о формуле мира. Саммита, который призван объединить все нации вокруг мира. После матча болельщики покидают стадион, и он становится пустым. Точно так же становятся пустыми города после войны.

Вот почему войны должны проиграть, а мир стать чемпионом. Как это происходит здесь, в Катаре. Чемпионат мира, а не мировой войны.

Пожалуйста, поддержите Украину в ее стремлении восстановить мир. Присоединяйтесь к саммиту о формуле мира и становитесь чемпионом мира. Давайте вместе станем свидетелями финала и окончания войны. Слава Украине! И счастливого катарского дня", – говорится в обращении Зеленского.

Напомним, решение ФИФА не предоставлять слово Зеленскому вызвало бурю негатива в сети. К примеру, футболист-волонтер Роман Зозуля раскритиковал УАФ и Андрея Шевченко за бездействие в этой ситуации.

Напомним, финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. За ходом этой игры можно следить на сайте "Телеграф", а также по ТВ в Украине.