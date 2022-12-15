Аргентина — Франция: где и когда смотреть финал ЧМ-2022

Главный матч года пройдет в Эд-Дайиане

В воскресенье, 18 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится финальный поединок, в котором встретятся аргентинцы и французы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.

Финальный матч ЧМ-2022 по футболу Аргентина — Франция можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Решающий матч мундиаля в Катаре пройдет в Эд-Дайиане на стадионе "Лузаил Айконик", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в 1/2 финала чемпионата мира Аргентина в ярком стиле прошла Хорватию (3:0), а вот французы не без проблем разобрались с марокканцами (2:0).

Примечательно, что обе команды проиграли по матчу на этом мундиале. Аргентинцы сенсационно уступили Саудовской Аравии (1:2) на групповой стадии турнира, а "Трехцветные" в экспериментальном составе проиграли Тунису, пропустив гол после финального свистка (0:1). На сайте "Телеграф" доступны видеообзоры всех матчей мундиаля в Катаре.