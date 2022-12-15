Аргентина — Франція: де і коли дивитись фінал ЧС-2022

Головний матч року пройде в Ед-Дайяні

У неділю, 18 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться фінальний поєдинок, у якому зустрінуться аргентинці та французи. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Франція.

Фінальний матч ЧС-2022 з футболу Аргентина — Франція можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіаплатформі megogo, а також на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Вирішальний матч мундіалю в Катарі пройде в Ед-Дайіані на стадіоні "Лузаїл Айконік", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу чемпіонату світу Аргентина в яскравому стилі пройшла Хорватію (3:0), а ось французи не без проблем розібралися з марокканцями (2:0).

Цікаво, що обидві команди програли по матчу на цьому мундіалі. Аргентинці сенсаційно поступилися Саудівській Аравії (1:2) на груповій стадії турніру, а "Триколірні" в експериментальному складі програли Тунісу, пропустивши гол після фінального свистка (0:1). На сайті "Телеграф" доступні відеоогляди всіх матчів мундіалю у Катарі.