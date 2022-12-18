Заборонене відео Зеленського спливло у мережі: що хотів сказати президент на фіналі ЧС-2022

Катар був не проти надати майданчик для звернення Зеленського, але ФІФА має іншу думку

У мережі з’явився текст та відео забороненого звернення президента України Володимира Зеленського до гостей фіналу чемпіонату світу з футболу у Катарі.

Про це написав народний депутат України Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що у словах глави держави немає політичного посилу, а тому Міжнародна федерація футболу (ФІФА) могла б і надати слово Зеленському.

"FIFA відмовилася транслювати звернення нашого президента перед фіналом Чемпіонату Світу. Катар погодив, FIFA – ні. Текст максимально нейтральний, із закликом до загальнолюдського прагнення – миру!" — написав нардеп.

"Теплі вітання з України усім фанам футболу, життя і миру!

Я вітаю всю планету з фіналом Чемпіонату світу! Сьогодні ми побачимо спільну перемогу – свято людського духу.

​Цей Чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни і народи можуть вирішувати, хто найсильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому полі бою, а не на червоному полі битви.

Це мрія стількох людей!..

Коли гравці змагаються, але усі насолоджуються миром. Кожен батько хотів би взяти свого сина на футбольний матч. Де б це не було. І кожна мати хотіла би, щоб її син повернувся з війни. Коли б це не було. Україна понад усе прагне миру!

​Ми запропонували світові Формулу миру, абсолютно чесну. Ми її запропонували, тому що у війні не буває чемпіонів, нічиєї бути не може. Отже, я оголошую про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру – цієї зими.

Саміту для об’єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру.

Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни мають зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – в Катарі.

Чемпіонат світу, а не світова війна.

Це можливо!

​Будь ласка – підтримайте Україну та наші зусилля для відновлення миру!

Приєднуйтесь до Глобального саміту Формули миру і ставайте чемпіонами миру!

Давайте побачимо фінал разом – і кінець війни. Слава Україні!

Та щасливого Національного дня Катару!", – йдеться у зверненні Зеленського.

Нагадаємо, рішення ФІФА не надавати слово Зеленському спричинило бурю негативу в мережі. Наприклад, футболіст-волонтер Роман Зозуля розкритикував УАФ та Андрія Шевченка за бездіяльність у цій ситуації.

Нагадаємо, фінал ЧС-2022 Аргентина — Франція відбудеться у неділю, 18 грудня. За ходом цієї гри можна стежити на сайті "Телеграф", а також по ТБ в Україні.