Помогает только русскому олигарху: Зозуля размазал "Шеву" за скандальное фото

Зозуля раскритиковал легенду украинского футбола

Украинский футболист-волонтер Роман Зозуля отреагировал на новость о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) ответила отказом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед финальным матчем ЧМ-2022 по футболу в Катаре Аргентина — Франция.

Соответствующий пост Роман опубликовал на своей странице в Facebook. Зозуля жестко "прошелся" не только по самой организации, но и по Андрею Шевченко. Футболист-волонтер считает, что "Шева" мог бы использовать свои связи, чтобы помочь Зеленскому в этой ситуации, ведь он лично знаком с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Также Зозуля напомнил о связях бывшего игрока и тренера сборной Украины с российским олигархом Романом Абрамовичем.

"А это посол благотворительной платформы United24 Андрей Шевченко на фото с директором FIFA, который сегодня отказал президенту Украины в выступлении перед финалом ЧМ.

Так может Андрей использовал бы свои связи на благо страны и договорился о выступлении президента?! Может ли он только вести переговоры с депутатами, чтобы с его бизнес-партнера, российского олигарха Абрамовича сняли санкции?!", — написал Зозуля.

Зозуля подверг критике Шевченко

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Ранее Зозуля раскритиковал выборы в Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины из-за того, что туда избрали Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Из-за скандала политики ушли из организации, однако Роман считает, что это было сделано лишь для отвода глаз. К слову, "Шева" также получил должность в НОК Украины, однако после общественного резонанса покинул Комитет.