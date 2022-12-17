Хорватия в битве за "бронзу" ЧМ-2022 обыграла Марокко (видео)

Команды подарили болельщикам настоящее шоу

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся утешительный финал Хорватия — Марокко.

Поединок за "бронзу" мундиаля в Катаре прошел в Эр-Райяне на Международном стадионе Халифа и завершился со счетом 2:1 в пользу хорватов. Об этом сообщает фициальный сайт ФИФА.

Первый тайм начался ударно: команды обменялись голами. На классный гол Йошко Гвардиола после остроумного розыгрыша стандарта Марокко ответило точным ударом Ашрафа Дари, оказавшегося в нужное время в нужном месте в чужой штрафной. Под занавес первой половины встречи Мислав Оршич красиво послав мяч в дальнуюю "девять" ударом из пределов штрафной.

Статистика матча Хорватия - Марокко

Таким образом, хорваты берут медали ЧМ дважды подряд. На мундиале в рф сборная Хорватии была второй.

Видеообзор матча: (обновляется)

Добавим, что Марокко и Хорватия уже встречались в рамках ЧМ-2022. На групповой стадии турнира команды сыграли в "сухую" ничью (0:0). К слову, африканская сборная выиграла квартет F, а хорваты заняли только второе место.

Напомним, в 1/2 финала мундиаля в Катаре Хорватия крупно проиграла Аргентине (0:3), а Марокко уступило действующим чемпионам мира — французам (0:2).