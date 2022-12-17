Хорватія у битві за "бронзу" ЧС-2022 обіграла Марокко (відео)

Команди подарували вболівальникам справжнє шоу

У суботу, 17 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбувся втішний фінал Хорватія — Марокко.

Поєдинок за "бронзу" мундіалю в Катарі пройшов у Ер-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа та завершився з рахунком 2:1 на користь хорватів. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Перший тайм розпочався ударно: команди обмінялися голами. На класний гол Йошко Гвардіола після дотепного розіграшу стандарту Марокко відповіло влучним ударом Ашрафа Дарі, який опинився в потрібний час у потрібному місці в чужому штрафному майданчику. Під завісу першої половини зустрічі Мислав Оршич красиво послав м’яч у дальню "дев’ять" ударом з меж штрафного майданчика.

Хорватія – Марокко — 2:1

Голи: Гвардіол, 7, Оршич, 42 – Дарі, 9

Попередження: Унахі, 69, Амалла, 83

Хорватія: Лівакович – Шутало, Гвардіол, Станишич – Перішич, Модрич, Ковачич, Маєр (Пашалич, 66), Оршич (Якич, 90+5) – Лівая (Петкович, 66), Крамарич (Влашич, 61).

Марокко: Буну – Аттіят-Аллах, Ель Ямік (Амалла, 67), Дарі (Банун, 64), Хакімі – Амрабат, Ель-Ханнус (Унахі, 55), Сабірі (Чейр, 46) – Буфаль (Зарурі, 64), Ен-Несірі, Зієш.

Статистика матчу Хорватія - Марокко

Таким чином, хорвати беруть медалі ЧС двічі поспіль. На мундіалі в рф збірна Хорватії була другою.

Відеоогляд матчу:

Додамо, що Марокко та Хорватія вже зустрічалися у рамках ЧС-2022. На груповій стадії турніру команди зіграли у "суху" нічию (0:0). До речі, африканська збірна виграла квартет F, а хорвати посіли лише друге місце.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу мундіалю в Катарі Хорватія програла Аргентині (0:3), а Марокко поступилося чинним чемпіонам світу — французам (0:2).