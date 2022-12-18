Папа римский отказался смотреть финал ЧМ-2022: он уже 32 года держит свое обещание

Понтифик дал обет после поражения Аргентины в 1990 году

В воскресенье, 18 декабря, определится сильнейшая футбольная сборная планеты. В финале чемпионата мира встретятся Аргентина и Франция. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.

Интересно, что большой поклонник футбола Папа римский Франциск не будет смотреть финал ЧМ-2022. Причина уважительная. Еще в 1990 году он дал обет не смотреть телевизор. Это случилось после поражения Аргентины от Германии (0:1) в финале чемпионата мира.

Как пишет La Repubblica, Папа римский болеет за аргентинский "Сан-Лоренсо" и следит за матчами национальной команды. Но не смотрит футбол, счет ему говорят помощники.

Кстати, в 2014 году перед финалом чемпионата мира Папе римскому подарили футболку сборной Аргентины. Однако это не помогло Месси и компании, аргентинцы проиграли Германии.

Месси на встрече с Папой римским

Ранее мы писали, что перед финалом ЧМ-2022 первая учительница Лионеля Месси написала трогательное письмо футболисту.

Кстати, букмекеры не смогли назвать фаворита финала чемпионата мира.