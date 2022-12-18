"Франция портит мир": В рф заявили, что будут болеть за дружественную Аргентину в финале ЧМ-2022

Российский чиновник смешал политику и спорт, несмотря на кремлевский нарратив, что спорт — вне политики

В воскресенье, 18 декабря, в Катаре состоится финальный матч чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция. Накануне решающего поединка депутат госдумы рф Дмитрий Свищев заявил, что не будет болеть за Францию из-за "русофобии в этой стране".

Соответствующе заявление председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Свищева доступно на сайте "РБ Спорт". Депутат заявил, что будет болеть за "дружественную Аргентину".

"До начала турнира многие считали, что в финал пройдут Бразилия и Аргентина, но бразильцы, к сожалению, вылетели. А аргентинцы в итоге в финале, так что болеть буду за них.

Уж точно не за французов – они уже поднадоели, и к тому же их страна портит мировую ситуацию. Французы являются одними из зачинателей русофобской истерии, поэтому с точки зрения спорта и эмоций я буду поддерживать наших южноамериканских друзей", – сказал Свищев.

В сети лишь посмеялись над словами российского депутата.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед финальным матчем ЧМ-2022. Позднее появилось видеообращение Зеленского к гостям и организаторам мундиаля.