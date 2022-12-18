"Франція псує світ": У рф заявили, що вболіватимуть за дружню Аргентину у фіналі ЧС-2022

Російський чиновник змішав політику та спорт, незважаючи на кремлівський наратив, що спорт — поза політикою

У неділю, 18 грудня, у Катарі відбудеться фінальний матч чемпіонату світу з футболу Аргентина — Франція. Напередодні вирішального поєдинку депутат держдуми рф Дмитро Свищев заявив, що не вболіватиме за Францію через "русофобію в цій країні".

Відповідна заява голови комітету Державної думи з фізичної культури та спорту Свищева доступна на сайті "РБ Спорт". Депутат заявив, що вболіватиме за "дружню Аргентину".

"До початку турніру багато хто вважав, що у фінал пройдуть Бразилія та Аргентина, але бразильці, на жаль, вилетіли. А аргентинці в підсумку у фіналі, так що вболіватиму за них.

Вже точно не за французів – вони вже набридли, і до того ж їхня країна псує світову ситуацію. Французи є одними із зачинателів русофобської істерії, тому з погляду спорту та емоцій я підтримуватиму наших південноамериканських друзів", – сказав Свищев.

У мережі лише посміялися зі слів російського депутата.

Раніше повідомлялося, що ФІФА заборонила президенту України Володимиру Зеленському виступити перед фінальним матчем ЧС-2022. Пізніше з’явилося відеозвернення Зеленського до гостей та організаторів мундіалю.