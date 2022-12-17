Аргентина – Франція: букмекери здивували прогнозом на фінал ЧС-2022

Шанси команд рівні, вважають аналітики

У неділю, 18 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться фінальна гра між аргентинцями та французами. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Франція.

Дивно, але букмекери вважають, що шанси команд є абсолютно рівними. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики не змогли виділити лідера в протистоянні Аргентини та Франції. Тріумф і "Альбіселесте", і "Триколірних" оцінюється коефіцієнтом 1,95. (Імовірність 51% при маржі букмекерів 2%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Аргентина — Франція (основний час):

Парі-Матч: (перемога Аргентини 2,85 — нічия 3,10 — перемога Франції 2,85)

Фінальний матч мундіалю в Катарі відбудеться в Ед-Дайіані на стадіоні "Лузаїл Айконік", початок поєдинку о 17:00 за київським часом. Цю гру можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні.

"Телеграф" нагадує, що обидві збірні без проблем пройшли 1/2 фіналу. "Біло-сині" у своєму кращому матчі на мундіалі рознесли Хорватію (3:0), а ось "Сині" впоралися з сенсаційним Марокко (2:0).