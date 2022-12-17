Аргентина - Франция: букмекеры удивили прогнозом на финал ЧМ-2022
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Шансы команд равны, считают аналитики
В воскресенье, 18 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится финальная игра между аргентинцами и французами. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.
Удивительно, но букмекеры считают, что шансы команд абсолютно равны. Об этом сообщает Пари-Матч.
Аналитики не сумели выделить фаворита в противостоянии Аргентины и Франции. Триумф и "Альбиселесте", и "Трехцветных" оценивается коэффициентом 1,95. (вероятность 51% при марже букмекеров 2%).
Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция (основное время):
- Пари-Матч: (победа Аргентины 2,85 — ничья 3,10 — победа Франции 2,85)
Финальный матч мундиаля в Катаре состоится в Эд-Дайиане на стадионе "Лузаил Айконик", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.
"Телеграф" напоминает, что обе сборные без проблем прошли 1/2 финала. "Бело-синие" в своем лучше матче на мундиале разнесли Хорватию (3:0), а вот "Синие" справились с Марокко (2:0).