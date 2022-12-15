Аргентина — Франція: хто розсудить фінал ЧС-2022 з футболу

Представник Польщі може помститися французам за свою збірну

ФІФА призначила поляка Шимона Марчиняка головним арбітром на фінал чемпіонату світу з футболу в Катарі Аргентина — Франція.

Про це повідомляє Eurosport. Таким чином представник Польщі вперше розсудить гру такого рівня.

Цікаво, що поляк уже працював на матчах обох команд на цьому чемпіонаті світу. Шимон обслуговував поєдинок групової стадії Франція — Данія (2:1), а також гру 1/8 фіналу Аргентина — Австралія (2:1). Допомагатимуть Марчиняку Павло Сокольницькі, Томаш Лісткевич та Томаш Квятковські.

Додамо, що збірна Польщі покинула турнір, програвши у першому раунді плей-офф французам (1:3), проте у ФІФА все одно довірили судити головну гру року поляку. До речі, на груповому етапі поляки також програли й аргентинцям (0:2).

Фінал ЧС-2022 з футболу відбудеться у неділю, 18 грудня. Цей поєдинок можна буде переглянути в Україні безкоштовно.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу мундіалю в Катарі аргентинці знищили збірну Хорватії (3:0), а французи у тяжкому протистоянні здобули перемогу над марокканцями (2:0). Результати та відеоогляди всіх матчів чемпіонату світу з футболу-2022 доступні у нас на сайті.