Аргентина - Франция: кто рассудит финал ЧМ-2022 по футболу

Представитель Польши может отомстить французам за свою сборную

ФИФА назначила поляка Шимона Марчиняка главным арбитром на финал чемпионата мира по футболу в Катаре Аргентина — Франция.

Об этом сообщает eurosport. Таким образом, представитель Польши впервые рассудит игру такого уровня.

Примечательно, что поляк уже работал на матчах обеих команд на этом чемпионате мира. Шимон обслуживал поединок групповой стадии Франция – Дания (2:1), а также игру 1/8 финала Аргентина – Австралия (2:1). Помогать Марчиняку будут Павел Сокольницки, Томаш Листкевич и Томаш Квятковски.

Добавим, что сборная Польши покинула турнир, проиграв в первом раунде плей-офф французам (1:3), тем не менее в ФИФА все равно доверили судить главную игру года поляку. К слову, на групповом этапе поляки также проиграли и аргентинцам (0:2).

Финал ЧМ-2022 по футболу состоится в воскресенье, 18 декабря. Этот поединок можно будет посмотреть в Украине бесплатно.

Напомним, в 1/2 финала мундиаля в Катаре аргентинцы уничтожили сборную Хорватии (3:0), а французы в тяжелом противостоянии добыли победу над марокканцами (2:0). Результаты и видеообзоры всех матчей чемпионата мира по футболу-2022 доступны у нас на сайте.