Померла легендарна італійська акторка Джина Лоллобриджида (фото)

Зірка італійського кінематографа свого часу змагалася з Софі Лорен і була секс-символом

Сьогодні стало відомо про смерть відомої італійської акторки Джини Лоллобриджиді. Вона була однією з найважливіших актрис свого покоління і померла у віці 95 років, як і Папа Римський Бенедикт XVI.

Про це смерть зірки світового масштабу повідомляє La Repubblica. Видання зауважує, що саме Лоллобриджиді разом зі своєю суперницею Софі Лорен допомогла створити образ італійської діви, яка з секс-символа змогла перетворитися на міжнародну зірку.

Лоллобриджида відома своїми ролями у фільмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) і "Собор Паризької Богоматері" (1956). Багато хто також знайомий із нею завдяки кінофільмам "Приходь у вересні", "Нічні красуні" і "Солом'яна вдова".

Біографія

Надзвичайно довга кар’єра Джини почалася у підлітковому віці з фотороманів, прославлених переважно в кіно, і закінчилася кількома телевізійними фільмами у 90-х роках. Її неодноразово номінували на звання Лицаря Республіки, а в жовтні 1996 року — на почесного академіка стародавньої Академії малювання у Флоренції. У 1999 році зірку навіть призначили послом доброї волі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Крім того, Джина Лоллобріджіда є офіцером ордену "За заслуги перед Італійською Республікою", кавалером ордену Почесного легіону та офіцером ордена "Мистецтв та літератури". У 2018 році актриса здобула іменну зірку на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі (її зірка має номер 2628).

У січні 1949 року вона вийшла заміж за словенського лікаря Мілко Скофіча. А в серпні 1957 року у них народився перший син Мілко-молодший. У 1971-му пара розлучилася.

Цікаво, що в 1947 році вона вирішила спробувати власні сили на конкурсі "Міс Італія" і не прогадала, посівши почесне третє місце. Перше і друге зайняли Лючія Бозе і Джіана Марія Каналі, які в майбутньому теж стали актрисами, проте не домоглися такого успіху, як Луїджіна.

Кар’єра, фільмографія

На початку 1950-х до неї прийшли перші успіхи. Йдеться зокрема про фільми "Фанфан-тюльпан" (1952), "Провінціалка" (1953) — драматична стрічка, що увійшла до списку 100 італійських фільмів, які потрібно зберегти, а також "Хліб, любов і фантазія" (1953, цей фільм теж увійшов до вищевказаної сотні) та інші.

Зі зростанням популярності Джина отримала прізвисько "Найкрасивіша жінка у світі". Її почали запрошувати на зйомки у Європу та Голлівуд.

У тому ж таки 1953 році актриса знялася в першому американському фільмі у своїй кар'єрі — "Осором диявола" (1953). Вже через 6 років вона знялася у головній ролі у фільмі "Так мало ніколи" з Френком Сінатрою і того ж року — у головній ролі у фільмі "Соломон і цариця Шеви".

1953-ій був для акторки дуже насиченим, адже саме завдяки ролі у фільмі "Хліб, любов і фантазія" наступного року їй присудили премію італійських кінокритиків "Срібна стрічка". У тому ж 1954-му фільм отримав приз Берлінського кінофестивалю "Срібний ведмідь" і дві номінації на премію BAFTA в номінації "Найкраща актриса" (Джина Лоллобриджида).

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