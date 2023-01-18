Не дожила до 119-річчя всього місяць: у Франції померла найстарша жінка у світі

Жінка доживала своє життя в будинку для людей похилого віку

Сумні новини: у Франції пішла з життя найстаріша мешканка світу — французька черниця сестра Андре, справжнє ім’я якої Люсіль Рандон. Жінки не стало віком 118 років, вона не дожила до 119-річчя майже місяць. Рандон народилася 11 лютого 1904 року.

Про смерть найстарішої людини у світі повідомило видання The Guardian із посиланням на її представника Девіда Тавела. За його словами, жінка померла уві сні у своєму будинку для літніх людей у Тулоні.

"Це великий смуток, але... це було її бажання приєднатися до коханого брата. Для неї це звільнення", — повідомили в будинках для людей похилого віку Sainte-Catherine-Labouré.

Люсіль Рандон, відома як сестра Андре, народилася на Півдні Франції 11 лютого 1904 року, за десять років від початку Першої світової війни. Вона працювала гувернанткою та вихователем, а у 1944 році, у віці 40 років, пішла до монастиря. Вона жила в будинках для людей похилого віку з 1979 року і в будинку в Тулоні з 2009 року. Рандон була сліпою та прикутою до інвалідного крісла з початку 2010-х років.

Люсіль Рандон. Фото зроблено між 1907 та 1910 роком

2020 року Рандон сказала в ефірі французького радіо, що уявлення не має, як прожила так довго. "Я гадки не маю, в чому секрет. Тільки Бог може відповісти на це питання", — сказала вона.

Варто зазначити, що в 2021 році вона пережила напад Covid-19 після того, як вірус пронісся по всьому будинку для людей похилого віку, де вона жила, вбивши 10 інших мешканців. Як зазначив її представник, жінка зовсім не боялася вірусу, її більше турбували інші жителі.

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