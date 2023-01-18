У віці 100 років помер легендарний воїн УПА, Герой України

Прощання із Героєм відбудеться у п'ятницю, 20 січня

У середу, 18 січня, стало відомо про смерть сотенного Української повстанської армії, (УПА), Героя України Мирослава Симчича. Борець за незалежність із псевдо "Кривоніс", відійшов у вічність на 101-му році життя.

Цією сумною звісткою на своїй сторінці у Facebook поділився народний депутат Володимир В’ятрович.

"Помер сотенний УПА, герой України, велика Людина – Мирослав Симчич. Вічна пам’ять!" – йдеться у повідомленні.

Мирослав Симчич

Провести Симчича в останню путь усіх бажаючих запрошують прийти 20 січня на 11:00 годину до Катедрального собору Преображення Христового у місті Коломия (вулиця Театральна, 31).

Мирослав Симчич — хто він і чим запам'ятається світові

1941 року Симчич став членом юнацької мережі ОУН. А вже восени 43-го поїхав кулеметником до першого куреня Української народної самооборони, розташованого у Космачі, де відважно протистояв німецьким окупантам.

1945 рік для Симчича запам'ятався найуспішнішим боєм із радянськими окупантами. Мова йде про Руширський бій, який відбувався неподалік Космача. Згідно з даними представників Центру дослідження визвольного руху, тоді на радянському боці, окрім дивізії НКВС, взяли участь у бою ще й 31, 33 і 87 загони прикордонників і інші воєнні формування. На бік УПА встали лише тутешні курені "Гайдамаки", "Карпатський", ймовірно, "Гуцульський" і "Перемога". Крім того, з Калущини туди прибув і дуже відомий того часу курінь "Скажені" Павла Вацика-Прута.

Лише за кілька годин українським героям вдалося знищити практично всіх окупантів, серед яких було понад чотири сотні солдатів і офіцерів НКВС. Сам Мирослав Симчич того дня отримав важке поранення, однак вижив.

1949 року Симчич потрапив у полон. Окупанти засудили його до 25 років за ґратами, однак у 1963-му його звільнили, проте 1968-го його знову посадили до в'язниці, де він пробув аж до 1985 року.

Вже у жовтні 2022 року чинний президент Володимир Зеленський нагородив Мирослава Симчича почесним званням Героя України і вручив йому орден "Золотої зірки".

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