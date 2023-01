Звезда "Сверхъестественного" и "Дневников вампира" умерла в 45 лет

У Энни Вершинг осталось трое детей

Вслед за новостью о смерти американской актрисы Лизы Лоринг стало известно о кончине Энни Вершинг. Знаменитости было всего 45 лет.

Как сообщает издание deadline, Энни Вершинг умерла рано утром в воскресенье, 29 января. Причиной смерти стал рак.

Вершинг продолжала сниматься даже после того, как ей поставили диагноз в 2020 году. Она успела сыграть в сериале "Звездный путь: Пикар" в роли королевы Боргов во втором сезоне и "Новичке" с Натаном Филлионом. Она также озвучила героиню Тесс в популярной видеоигре The Last Of Us, по которой был снят сериал HBO.

Энни Вершинг также в своем время сыграла в таких популярных проектах, как "Фрейзер", "Зачарованные", "Сверхъестественное", "Касл", "Дневники вампира", "Беглецы". С 6 сентября 2009 года Вершинг была замужем за актером Стивеном Фуллом. У супругов есть три сына: Фредди Вершинг Фулл (2010), Оззи Вершинг Фулл (2013) и Арчи Вершинг Фулл (2018).

Энни Вершинг и Патрик Стюарт

Энни Вершинг и Натан Филлион

