Умерла актриса, сыгравшая Уэнздей

Лиза Лоринг скончалась в 64 года

Умерла американская актриса Лиза Лоринг, известная тем, что впервые оживила персонажа Уэнсдей Аддамс в сериале "Семейка Аддамс" в середине 1960-х годов. Звезде было 64 года.

Близкая подруга Лоринг Лорин Джейкобсон поделилась в Фейсбуке сообщением о ее смерти 28 января после того, как актрису отключили от аппарата жизнеобеспечения после обширного инсульта.

В сообщении говорится, что Лиза Лоринг перенесла инсульт, вызванный курением и высоким давлением. "Она 3 дня находилась на аппарате жизнеобеспечения. Вчера ее семья приняла тяжелое решение отключить его, и она скончалась вечером", – сообщила Джейкобсон в посте в соцсети.

Что известно о Лизе Лоринг

Урожденная Лиза Эни ДеСинес появилась на свет 16 февраля 1958 года на Маршалловых островах. Начала сниматься с трех лет. Помимо "Аддамсов", транслировавшийся в 1960-х, сыграла в кинолентах и сериалах "Как вращается мир", "Dr. Kildare", "Барнаби Джонс", "Остров фантазий", "Кровавое безумие", "Дикая лагуна" и других.

Работа Лоринг в роли Уэнздей Аддамс недавно возродилась после того, как Дженна Ортега сыграла культового персонажа в сериале Netflix. Лоринг была первой актрисой, сыгравшей в оригинальном произведении. Шоу выпустило 64 эпизода между двумя сезонами с 1964 по 1966 год.

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