Продолжение "Уэнздей": сценарист сериала раскрыл свежие подробности о втором сезоне

В возможном 2 сезоне сериала расскажут о дружбе Уэнсдэй и ее соседки по комнате Энид

Сценарист сериала "Уэнсдэй" Альфред Гоф рассказал кое-что интересное о возможном втором сезоне популярного шоу Netflix. В продолжении особое внимание будет уделено отношениям Уэнсдэй Аддамс и ее лучшей подруги Энид Синклер.

Напомним, что по сюжету первого сезона, мрачная главная героиня поселилась в одну из комнат общежития, и ее соседкой оказалась милая и веселая девушка-оборотень по имени Энид (Эмма Майерс). Именно дружбе и совместным приключениям этих двух девочек и будет посвящен новый сезон проекта, сказал Гоф в интервью The Hollywood Reporter.

Также нас поведают об отношениях Уэнсдэй и ее матери Мортиши, роль которой исполняет голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс.

"Также действительно интересно будет продолжить исследовать отношения дочери и матери", — отмечает автор.

Семейка Аддамс

Уже известно, что стриминговый сервис Netflix планирует продлить сериал "Уэнсдэй" на 2 сезон только в 2023 году. Идеи сюжета еще обсуждаются.

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