Укр

Продолжение "Уэнздей": сценарист сериала раскрыл свежие подробности о втором сезоне

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Героини сериала Уэнсдэй Аддамс и Энид Синклер Новость обновлена 24 декабря 2022, 14:08
Героини сериала Уэнсдэй Аддамс и Энид Синклер. Фото кадр из сериала

В возможном 2 сезоне сериала расскажут о дружбе Уэнсдэй и ее соседки по комнате Энид

Сценарист сериала "Уэнсдэй" Альфред Гоф рассказал кое-что интересное о возможном втором сезоне популярного шоу Netflix. В продолжении особое внимание будет уделено отношениям Уэнсдэй Аддамс и ее лучшей подруги Энид Синклер.

Напомним, что по сюжету первого сезона, мрачная главная героиня поселилась в одну из комнат общежития, и ее соседкой оказалась милая и веселая девушка-оборотень по имени Энид (Эмма Майерс). Именно дружбе и совместным приключениям этих двух девочек и будет посвящен новый сезон проекта, сказал Гоф в интервью The Hollywood Reporter.

Также нас поведают об отношениях Уэнсдэй и ее матери Мортиши, роль которой исполняет голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс.

"Также действительно интересно будет продолжить исследовать отношения дочери и матери", — отмечает автор.

Уэнздей Аддамс
Семейка Аддамс

Уже известно, что стриминговый сервис Netflix планирует продлить сериал "Уэнсдэй" на 2 сезон только в 2023 году. Идеи сюжета еще обсуждаются.

Ранее "Телеграф" делал подборку фильмов и сериалов, похожих на "Уэнздей".

Теги:
#Сериалы #Уэнздей