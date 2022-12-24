Продовження "Венздей": сценарист серіалу розкрив свіжі подробиці про другий сезон

У можливому 2 сезоні серіалу розкажуть про дружбу Венздей та її сусідки по кімнаті Енід

Сценарист серіалу "Венздей" Альфред Гоф розповів дещо цікаве про можливий другий сезон популярного шоу Netflix. У продовженні особливу увагу буде приділено стосункам Венсдей Аддамс та її кращої подруги Енід Сінклер.

Нагадаємо, що за сюжетом першого сезону, похмура головна героїня оселилася в одну з кімнат гуртожитку, і її сусідкою виявилася мила та весела дівчина-перевертень на ім’я Енід (Емма Майєрс). Саме дружбі та спільним пригодам цих двох дівчаток і буде присвячено новий сезон проєкту, — сказав Гоф в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

Також нас повідають про стосунки Венздей та її матері Мортіши, роль якої виконує голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс.

"Так само дійсно цікаво буде продовжити досліджувати стосунки доньки та матері", — зазначає автор.

Сімейка Аддамс

Вже відомо, що стрімінговий сервіс Netflix планує продовжити серіал "Венздей" на 2 сезон лише 2023 року. Ідеї сюжету ще обговорюються.

Раніше "Телеграф" робив добірку фільмів та серіалів, схожих на "Венздей".