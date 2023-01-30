Померла актриса, яка зіграла Венсдей

Ліза Лорінг померла у 64 роки

Померла американська актриса Ліза Лорінг, відома тим, що першою оживила персонажа Венсдей Аддамс у серіалі "Сімейка Аддамс" у середині 1960-х років. Зірці було 64 роки.

Близька подруга Лорінг Лорін Джейкобсон поділилася у Фейсбуці повідомленням про її смерть 28 січня після того, як актрису відключили від апарату життєзабезпечення після обширного інсульту.

У повідомленні йдеться, що Ліза Лорінг перенесла інсульт, викликаний курінням та високим тиском. "Вона 3 дні перебувала на апараті життєзабезпечення. Учора її сім’я прийняла важке рішення відключити його, і вона померла ввечері", — повідомила Джейкобсон у пості у соцмережі.

Що відомо про Лізу Лорінг

Уроджена Ліза Ені ДеСінес народилася 16 лютого 1958 року на Маршаллових островах. Почала зніматися із трьох років. Крім "Аддамсів", що транслювався у 1960-х, зіграла у кінострічках та серіалах "Як обертається світ", "Dr. Kildare", "Барнабі Джонс", "Острів фантазій", "Криваве божевілля", "Дика лагуна" та інших.

Робота Лорінг в ролі Венздей Аддамс нещодавно відродилася після того, як Дженна Ортега зіграла культового персонажа в серіалі Netflix. Лорінг була першою актрисою, яка зіграла в оригінальному творі. Шоу випустило 64 епізоди між двома сезонами з 1964 по 1966 рік.

Раніше ми розповідали, що покажуть у другому сезоні "Венздей". Сценарист серіалу розкрив деякі цікаві подробиці.