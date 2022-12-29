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Їх було дві: цікаві факти про "Венздей", які майже ніхто не помітив

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Дженна Ортега зіграла у "Венздей" відразу дві ролі, крім того, в серіалі з’явилася і актриса з іншої екранізації "Аддамсів" Новина оновлена 29 грудня 2022, 07:20
Дженна Ортега зіграла у "Венздей" відразу дві ролі, крім того, в серіалі з’явилася і актриса з іншої екранізації "Аддамсів". Фото telegraf.com.ua

Якщо придивитися, то все стає очевидним

Хоча прем’єра гучного серіалу "Венздей" від Netflix пройшла вже давно, він досі бурхливо обговорюється та користується популярністю. Також глядачі знаходять нові цікаві моменти в серіалі.

Так, зараз у мережі звернули увагу на те, що виконавиця головної ролі Дженна Ортега зіграла не тільки Венздей, — вона з’явилася в серіалі відразу в двох ролях.

Багато хто помітив, що відьма Гуді Аддамс з минулого схожа на свого далекого нащадка, Венздей. Однак Дженна справді зіграла обидві ролі, і Гуді, і Венздей, просто через костюм і вбрання не всі її впізнали. Якщо придивитися, це стає очевидно.

Венздей і Гуді Аддамс разом, кадр із серіалу
Венздей і Гуді Аддамс разом, кадр із серіалу
Венздей і Гуді Аддамс разом, кадр із серіалу

Ще один цікавий момент, на який не всі звернули увагу, — у новому серіалі зіграла Крістіна Річчі, яка грала Венздей у серіалі про родину Аддамсів 1991 року. Тепер вона виконала роль вчительки.

Крістіна Річчі в "Сімейці Аддамс" 1991 та "Венздей" 2022 року
Крістіна Річчі в "Сімейці Аддамс" 1991-го та "Венздей" 2022 року

"Ви теж це зрозуміли тільки в кінці?", "Чудеса костюмерів і візажистів", "Хто знає, той зрозумів", "Їх дві?!", "У сенсі?", "Як дві…", "Серйозно?", — дивуються в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про другий сезон серіалу "Венздей".

Теги:
#Серіал #Netflix #Уенздей