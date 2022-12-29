Их было две: интересные факты об "Уэнздей", которые почти никто не заметил

Если присмотреться, то всё становится очевидно

Хотя премьера нашумевшего сериала "Уэнздей" от Netflix прошла уже давно, он до сих пор бурно обсуждается и пользуется популярностью. Также зрители находят всё новые интересные моменты в сериале.

Так, сейчас в сети обратили внимание на то, что исполнительница главной роли Дженна Ортега сыграла не только Уэнздей, — она появилась в сериале сразу в двух ролях.

Многие заметили, что ведьма Гуди Аддамс из прошлого похожа на своего дальнего потомка, Уэнздей. Однако Дженна действительно сыграла обе роли, — и Гуди, и Уэнздей, просто из-за костюма и наряда не все ее узнали. Если присмотреться, то это становится очевидно.

Уэнздей и Гуди Аддамс вместе, кадр из сериала

Еще один интересный момент, на который не все обратили внимание, — в новом сериале сыграла Кристина Риччи, которая играла Уэнздей в сериале про семейку Аддамсов 1991 года. Теперь она исполнила роль учительницы.

Кристина Риччи в "Семейке Аддамс" 1991-го и "Уэнздей" 2022 года

"Вы тоже это поняли только в конце?", "Чудеса костюмеров и визажистов", "Кто знает, тот понял", "Их две?!", "В смысле?", "Как две…", "Серьезно?", — недоумевают в социальных сетях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно про второй сезон сериала "Уэнздей".