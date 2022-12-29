Их было две: интересные факты об "Уэнздей", которые почти никто не заметил
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Если присмотреться, то всё становится очевидно
Хотя премьера нашумевшего сериала "Уэнздей" от Netflix прошла уже давно, он до сих пор бурно обсуждается и пользуется популярностью. Также зрители находят всё новые интересные моменты в сериале.
Так, сейчас в сети обратили внимание на то, что исполнительница главной роли Дженна Ортега сыграла не только Уэнздей, — она появилась в сериале сразу в двух ролях.
Многие заметили, что ведьма Гуди Аддамс из прошлого похожа на своего дальнего потомка, Уэнздей. Однако Дженна действительно сыграла обе роли, — и Гуди, и Уэнздей, просто из-за костюма и наряда не все ее узнали. Если присмотреться, то это становится очевидно.
Еще один интересный момент, на который не все обратили внимание, — в новом сериале сыграла Кристина Риччи, которая играла Уэнздей в сериале про семейку Аддамсов 1991 года. Теперь она исполнила роль учительницы.
"Вы тоже это поняли только в конце?", "Чудеса костюмеров и визажистов", "Кто знает, тот понял", "Их две?!", "В смысле?", "Как две…", "Серьезно?", — недоумевают в социальных сетях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно про второй сезон сериала "Уэнздей".