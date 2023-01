Танець Уенздей, Depeche Mode та інші хіти: як серіали дають друге життя забутим пісням (відео)

Новий шлях до успіху – потрапити до саундтреку стрімінгового хіта

Популярні серіали продовжують дарувати нове життя напівзабутим хітам минулого. За останній тиждень у топах онлайн-прослуховувань злетіла пісня Depeche Mode 35-річної давності "Never Let Me Down Again". Ця композиція звучить у пілотній серії "Останнього з нас" (Last Of Us), прем’єра якої лише в Америці зібрала біля екранів 4 млн глядачів. "Телеграф" пропонує згадати, які ще пісні отримували друге життя завдяки серіалам.

Код Depeche Mode

У серіалі, дія якого розгортається в пост-апокаліптичному майбутньому, підпільники передають один одному закодовані повідомлення із допомогою радіостанції, яка транслює хіти 1980-х. Один із головних хітів Depeche Mode, який досі входить до сет-листу їхніх концертів – "Never Let Me Down Again", звучить у фіналі першої серії як сигнал небезпеки для героїв.

І хоча Depeche Mode досі на слуху і випускають нові хіти, пісня одразу злетіла в топ, потіснивши нові опуси Майлі Сайрус та Леді Гаги — за тиждень "Never Let Me Down Again" "зашазамили" 1,4 млн разів. А на платформі Spotify трек піднявся на шосте місце, потіснивши головний хіт Depeche Mode "Personal Jesus" (кількість прослуховувань, за різними оцінками, зросла на 300-500%).

Нове життя старих пісень

Це не перший такий випадок. Сенсація вибухнула у червні минулого року, коли завдяки четвертому сезону "Дуже дивних справ" композиція британської співачки Кейт Буш "Running Up That Hill" 1985 року раптово повернулася до хіт-парадів, причому на перше місце. (37 років тому вона дісталася лише третього.) Тільки на Spotify трек програли 57 млн разів!

І хоча молоді її ім’я мало що скаже, творчість Кейт Буш вплинула на десятки популярних виконавців у діапазоні від американки Торі Еймос і до одеського гурту FLЁUR. А завдяки тріумфальному поверненню "Running Up That Hill" вона стала найстаршою артисткою, яка очолила чат (Кейт Буш зараз 64) і заробила 2 млн фунтів стерлінгів. До речі, у своєму зверненні до фанів співачка підтримала Україну.

"Дуже дивні справи" дали також нове життя пісні гурту Metallica "Master of Puppets" 1986 року, яка набрала понад 17 млн прослуховувань на Spotify. На відміну від ліричної композиції Кейт Буш, "Master of Puppets" – це досить похмурий опус про наслідки наркотичної залежності. Іронічно, що музиканти гурту при цьому неодноразово лікувалися від алкоголізму.

Звісно ж, творці серіалів і раніше зверталися до музичної спадщини на той час, коли розгорталася дія телефільму. Хіти 1980-х звучали в одному з найпопулярніших німецьких серіалів "Німеччина-83", 1960-х – у британському "Житті на Марсі", створюючи музичне тло епохи. Але з часів "Кримінального чтива" Квентіна Тарантіно, який відродив моду на музичний стиль серф-рок, Кет Буш стала першою, коли напівзабутий хіт приніс виконавцю мільйони.

Втім, якщо не перший, то, напевно, один із перших прикладів того, як пісня, що прозвучала в серіалі, дала новий імпульс кар’єрі виконавця, показав нині культовий серіал 2013 року "Гострі козирки". Композиція Ніка Кейва "Red Right Hand", яка відкриває початкові титри, і раніше використовувалась у кіно, причому не раз. Але вперше цей похмурий трек про карну правицю господа створив ідеальну синергію з відеорядом.

І знову Тарантіно

Серед інших артистів, яких відкрили для себе молоді глядачі серіалів, варто назвати майже забутих у наш час американців Гаррі Нільссона та The Cramps.

Про Нільссона, дуже популярного в 1970-х автора-виконавця з Нью-Йорка, який, на жаль, рано пішов з життя, нагадав всюдисущий Тарантіно в саундтреку до "Скажених псів". Але саме нільсонівська "Gonna Get Up", що стала лейтмотивом одного з найкращих серіалів 2019 року "Життя-матрьошки", і з того часу входить до всіх рейтингів зразкових саундтреків. А завдяки танцю Уенздей з однойменного серіалу, який ось уже кілька місяців залишається популярним медіа-вірусом, відбулося відкриття The Cramps – культового панк-гурту, який вплинув на західну рок-сцену, але практично невідомий у нас.

Тож, якщо раніше кінематографістам доводилося вмовляти артистів (або правовласників) продати права на використання пісні у саундтреку фільму – причому найчастіше вони отримували відмову, як Девід Лінч, котрий у результаті знайшов свого ідеального композитора в особі Анджело Бадаламенті. То тепер, схоже, продюсери музичних зірок змагатимуться за право опинитися в саундтреку чергового стрімінгового хіта.

Нагадаємо, що "Телеграм" відібрав для вас 6 новинок кіно, які варто подивитися.