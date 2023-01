Танец Уэнздей, Depeche Mode и другие хиты: как сериалы дают вторую жизнь позабытым песням (видео)

Новый путь к успеху — попасть в саундтрек стримингового хита

Популярные сериалы продолжают дарить новую жизнь полузабытым хитам прошлого. За последнюю неделю в топах онлайн-прослушиваний взлетела песня Depeche Mode 35-летней давности "Never Let Me Down Again". Эта композиция звучит в пилотной серии "Последнего из нас" (Last Of Us), премьера которой только в Америке собрала у экранов 4 млн зрителей. "Телеграф" предлагает вспомнить, какие еще песни получали вторую жизнь благодаря сериалам.

Код Depeche Mode

В сериале, действие которого разворачивается в пост-апокалиптическом будущем, подпольщики передают друг другу закодированные сообщения с помощью радиостанции, транслирующей хиты 1980-х. Один из главных хитов Depeche Mode, который до сих пор входит в сет-лист их концертов – "Never Let Me Down Again", звучит в финале первой серии как сигнал опасности для героев.

И хотя Depeche Mode до сих пор на слуху и выпускают новые хиты, песня тут же взлетела в топ, потеснив новые опусы Майли Сайрус и Леди Гаги – за неделю "Never Let Me Down Again" "зашазамили" 1,4 млн раз. А на платформе Spotify трек поднялся на шестое место, потеснив главный хит Depeche Mode "Personal Jesus" (количество прослушиваний, по разным оценкам, возросло на 300-500%).

Новая жизнь старых песен

Это не первый такой случай. Сенсация разразилась в июне прошлого года, когда благодаря четвертому сезону "Очень странных дел" композиция британской певицы Кейт Буш "Running Up That Hill" 1985 года внезапно вернулась в хит-парады, причем на первое место. (37 лет назад она добралась всего лишь до третьего.) Только на Spotify трек проиграли 57 млн раз!

И хотя молодежи ее имя мало что скажет, творчество Кейт Буш оказало влияние на десятки популярных исполнителей в диапазоне от американки Тори Эймос и до одесской группы FLЁUR. А благодаря триумфальному возвращению "Running Up That Hill" она стала самой возрастной артисткой, возглавившей чат (Кейт Буш сейчас 64) и заработала 2 млн фунтов стерлингов. К слову, в своем благодарственном обращении к фанатам певица поддержала Украину.

"Очень странные дела" дали также новую жизнь песне группы Metallica "Master of Puppets" 1986 года, которая набрала более 17 млн прослушиваний на Spotify. В отличие от лирической композиции Кейт Буш, "Master of Puppets" – это довольно мрачный опус о последствиях наркотической зависимости. Иронично, что музыканты группы при этом неоднократно лечились от алкоголизма.

Конечно же, создатели сериалов и раньше обращались к музыкальному наследию того времени, когда разворачивалось действие телефильма. Хиты 1980-х звучали в одном из самых популярных немецких сериалов "Германия-83", 1960-х – в британской "Жизни на Марсе", создавая музыкальный фон эпохи. Но со времен "Криминального чтива" Квентина Тарантино, который возродил моду на музыкальный стиль серф-рок, случай Кет Буш стал первым, когда полузабытый хит принес исполнителю миллионы.

Впрочем, если не первый, то наверняка один из первых примеров того, как прозвучавшая в сериале песня дала новый импульс карьере исполнителя, показал ныне культовый сериал 2013 года "Острые козырьки". Композиция Ника Кейва "Red Right Hand", открывающая начальные титры, и раньше использовался в кино, причем не раз. Но впервые этот мрачноватый трек о карающей деснице господа создал идеальную синергию с видеорядом.

И снова Тарантино

Среди других артистов, которых открыли для себя молодые зрители сериалов, стоит назвать почти забытых в наше время американцев Гарри Нильссона и The Cramps.

О Нильссоне, очень популярном в 1970-х, но рано ушедшем из жизни авторе-исполнителе из Нью-Йорка, напомнил вездесущий Тарантино в саундтреке к "Бешеным псам". Но именно нильссоновская "Gonna Get Up", ставшая лейтмотивом одно из лучших сериалов 2019 года "Жизни-матрешки", с тех пор входит во все рейтинги образцовых саундтреков. А благодаря танцу Уэнздей из одноименного сериала, который вот уже несколько месяцев остается популярным медиа-вирусом, произошло открытие The Cramps – культовой панк-группы, оказавшей огромное влияние на западную рок-сцену, но практически неизвестной у нас.

Так что если раньше кинематографистам приходилось уговаривать артистов (или правообладателей) продать права на использование песни в саундтреке фильма – причем зачастую они получали отказ, как Дэвид Линч, который в итоге нашел своего идеального композитора в лице Анджело Бадаламенти. То теперь, похоже на то, продюсеры музыкальных звезд будут сражаться за право оказаться в саундтреке очередного стримингового хита.

Напомним, что "Телеграм" отобрал для вас 6 новинок кино, которые стоит посмотреть.