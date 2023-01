Геймеры, критики и зрители в восторге. В чем секрет успеха сериала "Последние из нас"

Это первая экранизация игры, когда не испытываешь стыда за идиотский сценарий

Экранизации компьютерных игр редко любят зрители и уважают критики. Геймеры и подавно – Роджеру Эвери, получившему "Оскар" за сценарий к "Криминальному чтиву", фанаты игры "Сайлент хилл" вообще угрожали смертью, если им не понравится сюжет.

Тем удивительнее, что премьера сериальной экранизации "Последних из нас" (The ​​Last of Us) стала следующим большим хитом на НВО после "Подпольной империи" и "Дома драконов" – только в США первый эпизод посмотрели за первые сутки 4,7 млн зрителей, а рейтинг на сайте imdb составил 9,6 баллов из 10. (Для сравнения, "лучший фильм всех времен и народов" "Гражданин Кейн" заслужил только 8,3.)

"Телеграф" решил разобраться в причинах такого успеха.

О чем сериал

Сквозь постапокалиптический мир будущего пробираются двое – взрослый и подросток. Причем жизнь девочки очень важна, так как она первый человек, выработавший иммунитет против смертельно опасных спор, превращающих людей в кровожадных зомби. По дороге им встречаются военные, каннибалы и такие же вооруженные одиночки, пытающиеся выжить. Их конечная цель – тайная лаборатория повстанцев, где с помощью девочки ученые надеются найти противоядие.

Ничего не напоминает? Нечто подобное мы уже читали и видели в "Дите человеческом" Альфонса Куарона и "Дороге" по роману Кормака Маккарти. Но поклонники компьютерных игр мгновенно узнают культовых "Последних из нас".

Уникальная игра

Сценарист и продюсер Крейг Мэйзин, награжденный Орденом князя Ярослава Мудрого V степени за свой сериал "Чернобыль", назвал "Последних из нас" "Лоуренсом Аравийским" в мире видеоигр". (Еще один фильм, претендующий на статус "лучшего всех времен и народов".) Критики пишут о "Последних…" как главной игре десятилетия.

Несмотря на расхожий сюжет, она стала революционной как раз потому, что по сторителлингу стоит гораздо ближе к кино с его строгой повествовательной структурой, чем к играм с их изначальной вариативностью развития игровых сценариев.

Кроме того, между главными героями существует очень интересное драматургическое напряжение, и следить за тем, как развиваются отношения битого жизнью контрабандиста Джоэла и девочки Элли, по отзывам фанатов, очень увлекательно. Также обращает внимание, что герои не разделены на однозначно "хороших" и "плохих": характеры Джоэла и Элли амбивалентны, их поступки продиктованы обстоятельствами. Что, кстати, является отличительной чертой героев лучших современных сериалов.

Игра, по которой снят сериал, весьма реалистична

Наконец, "Последние…" очень реалистичны. Всех персонажей играют реальные актеры, причем не только голосом – герои создавались методом захвата движения, каким в кино создают экранных монстров. Так что пять премий БАФТА за 2013 год, включая награды за лучший сценарий и лучшую игру, вполне заслуженны.

Что в этом хорошего

Украинскому зрителю смотреть это кино, мягко говоря, неуютно. Тревожная атмосфера накануне зомби-апокалипсиса, с бреющими прямо над головой военными самолетами, вызывает в памяти еще слишком свежие и болезненные воспоминания конца февраля 2022-го. Пилотная серия наполнена перестрелками, взрывами, жестокостью военных – так, в одной сцене военный врач хладнокровно усыпляет инфицированного ребенка, затем его тело сжигают вместе с телами других несчастных.

Но сериал и правда удался. Он динамичный, эффектно снят, с интересными характерами персонажей и сильной драматургией. Актеры под стать – в главной роли снялся Педро Паскаль, известный по ролям в "Игре престолов" и "Наркос", и это одна из лучших актерских работ в его карьере.

Создатели сериала понимали, насколько высоки ставки, и вложили в проект, что называется, всю душу. В работе над сценарием принимал активное участие создатель игры Нил Дракман, ныне возглавляющий компанию-разработчика, и композитор Густаво Сантаолалья (оригинальный саундтрек также выше всех похвал, вы только послушайте), а большинство актеров, принимавших участие в создании игры, получили роли в сериале. Бюджет каждой из девяти серий эксперты оценивают на уровне 15-20 млн долл.

Но главное, что уникальная повествовательная структура игры удивительно совпала с сериальным форматом. "Последние…" стали сенсацией, не в последнюю очередь, потому что это первая экранизация игры, когда не испытываешь стыда за идиотский сценарий. Таким образом удалось примирить всех зрителей – что особенно важно, фанатов оригинальной игрушки в том числе. Наверное, это первый в истории случай, когда геймеры остались довольны. Хотя некоторые и ворчали по поводу кастинга сериала, все согласились с тем, что мрачная атмосфера игры передана почти идеально.

Остается надеяться, что такое единодушие сохранится до конца сезона: последняя серия выйдет на малые экраны 12 марта.

