Снова не обошлось без украинок: на Netflix презентовали новый сезон "Эмили в Париже"
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Режиссеры попытались сгладить прошлогодний скандал с украинцами
Под конец года Netflix уже традиционно порадовал зрителей новым сезоном "Эмили в Париже", — после скандала с украинкой во втором сезоне, в третьем сценаристы попробовали исправить ситуацию.
"Телеграф" собрал все, что необходимо, чтобы решить, стоит ли смотреть новый сезон сериала.
В третий сезон вошло 10 серий, в ходе которых Эмили пыталась разобраться в себе, с работой и личной жизнью, — впрочем, как и первых сезонах. Посмотреть их все онлайн можно по подписке на Нетфликсе или же посредством пиратских онлайн-кинотеатров.
Премьера сезона была 21 декабря, и некоторые фанаты уже успели полностью посмотреть новые эпизоды.
Их вердикты расходятся. Одни в восторге и уже с нетерпением ждут четвертый сезон, другие же считают, что третий сезон слабее первых. Кроме того, разные оценки вызвали традиционно эксцентричные наряды героев.
Помимо прочего, целый ряд фанатов огорчены развитием драмы в любовном треугольнике Алфи-Эмили-Габриэль и финалом сезона (детали которого мы не раскрываем, чтобы не спойлерить).
Интересный момент в том, что в ходе сюжета снова появляется украинка, — на этот раз она влюблена в профессора университета. Также прошлый конфуз с украинцами попытались реабилитировать сценой с флагом Украины.
Напомним, что в 2021 году был скандал, когда во втором сезоне "Эмили в Париже" показали невоспитанную украинку, страдающую клептоманией, — тогда многие зрители возмутились, что такой образ может составить негативное представление о всех украинцах.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку украинских новогодних комедий, которые также могут скрасить Вам вечер.