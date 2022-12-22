Снова не обошлось без украинок: на Netflix презентовали новый сезон "Эмили в Париже"

Режиссеры попытались сгладить прошлогодний скандал с украинцами

Под конец года Netflix уже традиционно порадовал зрителей новым сезоном "Эмили в Париже", — после скандала с украинкой во втором сезоне, в третьем сценаристы попробовали исправить ситуацию.

"Телеграф" собрал все, что необходимо, чтобы решить, стоит ли смотреть новый сезон сериала.

В третий сезон вошло 10 серий, в ходе которых Эмили пыталась разобраться в себе, с работой и личной жизнью, — впрочем, как и первых сезонах. Посмотреть их все онлайн можно по подписке на Нетфликсе или же посредством пиратских онлайн-кинотеатров.

Премьера сезона была 21 декабря, и некоторые фанаты уже успели полностью посмотреть новые эпизоды.

Их вердикты расходятся. Одни в восторге и уже с нетерпением ждут четвертый сезон, другие же считают, что третий сезон слабее первых. Кроме того, разные оценки вызвали традиционно эксцентричные наряды героев.

Образы Эмили

Помимо прочего, целый ряд фанатов огорчены развитием драмы в любовном треугольнике Алфи-Эмили-Габриэль и финалом сезона (детали которого мы не раскрываем, чтобы не спойлерить).

Некоторые из комментариев

Интересный момент в том, что в ходе сюжета снова появляется украинка, — на этот раз она влюблена в профессора университета. Также прошлый конфуз с украинцами попытались реабилитировать сценой с флагом Украины.

Напомним, что в 2021 году был скандал, когда во втором сезоне "Эмили в Париже" показали невоспитанную украинку, страдающую клептоманией, — тогда многие зрители возмутились, что такой образ может составить негативное представление о всех украинцах.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку украинских новогодних комедий, которые также могут скрасить Вам вечер.