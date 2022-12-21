Ищем новогоднее настроение вместе: 5 украинских праздничных комедий

В Украине сняли пока не так много хороших фильмов, но все еще впереди

Несмотря на все проблемы, которые постигли украинцев в 2022 году, как никогда важно поддерживать оптимизм и веру в светлое будущее — особенно в канун Рождества и Нового года.

Поэтому "Телеграф" собрал пять разных фильмов украинского производства о новогодних праздниках, которые помогут не только поднять настроение, но и лучше узнать украинский кинематограф.

"Все будет Ок! Новогодняя сказка для взрослых" (2021)

События этого фильма развернутся в Карпатах — главная героиня окажется на предновогоднем курорте Буковель без денег и вещей, но кроме курьезных и драматических ситуаций сможет найти также любовь и дружбу.

"Мой дедушка — Дед Мороз" (2020)

Это семейная комедия, рассказывающая о приключениях 9-летнего Максима, который самостоятельно отправился в Киев искать своего Дедушку Мороза.

"Адская Хоругва, или Рождество Казацкое" (2019)

Это художественный фильм, снятый по сказке "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде". По сюжету, Черт и святой Петр поспорили, что все казаки погибнут, если хотя бы одного из них удастся удержать в Аду до Рождества. И молодого казака Семена похищают и обещают освободить только при условии, если он сможет воспитать маленьких капризных чертят.

"Только чудо" (2019)

Это фэнтезийный фильм, рождественская сказка, рассказывающая о юноше и его сестре, преодолевающих ряд испытаний для спасения больного отца в канун Николая. Под действием рождественского чуда главные герои не только преодолевают трудности, но также обретают настоящую любовь и строят крепкую дружбу.

"Приключения S Николая" (2018)

Это семейная комедия, рассказывающая о приключениях маленького Артема и его сестры в Карпатах перед Днем Святого Николая.

Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал подборку пяти книг украинских современных авторов, которые могут Вам понравиться.