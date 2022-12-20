Читай украинское: 5 современных книг, которые достойны вашего внимания

Собрали современные триллеры, детективы и романы, которые могут развлечь вас в течение одного-двух вечеров

С каждым месяцем борьбы с "русским миром" все больше украинцев предпочитают познавать свою собственную культуру и читать произведения на украинском.

Именно поэтому "Телеграф" подготовил краткую подборку чтива из всего многообразия современной украинской литературы, — выбрали пять книг на собственный вкус, которые могут понравиться и вам тоже.

"Усі їхні демони", Полина Кулакова

Книга рассказывает о якобы обычной семье, которая живет в "хрущевке", но на самом деле полна своих "демонов", отчаяния и домашнего насилия. Это социальный триллер о детях без детства, безразличии, алкоголизме и убийствах в маленьком городке.

Кстати, в нем всего 208 страниц, — можно успеть прочитать за вечер во время блекаута.

"Юпак", Сергей Сергеевич Saigon

Это роман о потерянной в степи деревне, какой она была на стыке с эпохой интернета, со своими традициями, диалектом, обычаями и грехами.

Книга содержит 320 страниц и была признана лучшей в Украине в 2020 году по версии BBC.

"Експрес до Ґаліції", Богдан Коломийчук

Это детективный роман, который перенесет вас в весну 1906 года, где львовский комиссар во время отпуска в Швейцарии оказывается втянутым в шпионскую игру с секретными документами, исчезновениями и убийствами, при этом все следы дел ведут обратно во Львов.

В книге 352 страницы, и читатели считают ее отличным примером современного украинского детектива.

"Вигнанець і перевертень", Андрей Кокотюха

Эта книга рассказывает о бывшем следователе, выполняющем деликатную миссию в харьковском имении, когда там один за другим начинают гибнуть гости.

История на 304 страницы сможет скрасить вам один-два вечера.

"Рок-н-ролл", Сергей Мартынюк

Лидер известной группы "Фиолет" на 416 страницах рассказывает о другой стороне сцены, которую не видят фанаты, — о взлетах, разбитых сердцах, алкоголе, наркотиках, концертном нон-стопе.

Многие могут не поверить, что такое возможно, однако прочесть стоит.

Ранее "Телеграф" писал об украинском медицинском триллере "Танцы с костями", избранном книгой 2022 года.