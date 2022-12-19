Breaking Bad по-украински: почему нужно прочитать медицинский триллер "Танцы с костями"

Такого увлекательного сюжета в украинской литературе давно не было

Несмотря на войну и прочие проблемы жизнь в Украине все же продолжается. Так, объявили книгу 2022 года по версии BBC Украина, — ею стал медицинский триллер "Танцы с костями", который написал Андрей Семенкив (известный также под псевдонимом MED Goblin).

Результаты голосования были обнародованы в декабре 2022 года в редакции BBC News Украина. "Телеграф" в свою очередь разобрался, что это за книга и почему ее следует прочитать.

"Танцы с костями" рассказывает о малозарабатывающем патологоанатоме-неудачнике, имеющем низкую самооценку и беспорядок в личной жизни, который решается согласиться на незаконный заработок на рынке трансплантации органов, чтобы улучшить свою жизнь хотя бы в материальном плане.

Сначала он довольно невинно "забирает" у мертвых людей уже ненужные им органы, но с каждым новым делом становится все беспринципнее и берется за то, что раньше считал недопустимым.

Так выглядит обложка книги "Танцы с костями"

При объявлении победителя члены жюри заметили, что "Танцы с костями" похожа на американский сериал "Во все тяжкие", — такой себе "Breaking Bad по-украински".

Интересна и личность самого автора, потому что Андрей Семенкив — это врач и кандидат медицинских наук, который активно участвовал в международных клинических исследованиях, занимался обучением гражданских и военных медиков, ведет блог в соцсетях как MED GOblin, а сейчас еще и служит военным врачом в прифронтовой больнице.

Андрей Семенкив (MED Goblin) в гражданской жизни

А так он смотрится на фронте

Как сообщал "Телеграф", в сегодняшних реалиях писатели все чаще пишут даже прямо на фронте, — так, Валерий Пузык на войне пишет книгу для своего сына.