Breaking Bad по-українськи: чому треба прочитати медичний трилер "Танці з кістками"

Такого захопливого сюжету в українській літературі давно не було

Попри війну та всі негаразди життя в Україні все ж продовжується. Так, оголосили книгу 2022 року по версії BBC Україна, — нею став медичний трилер "Танці з кістками", який написав Андрій Сем'янків (відомий також під псевдонімом MED Goblin).

Результати голосування оприлюднили у грудні 2022 року в редакції BBC News Україна. "Телеграф" у свою чергу розібрався, що це за книга і чому її варто прочитати.

"Танці з кістками" розповідає про патологоанатома-невдаху, який мало заробляє, має низьку самооцінку та безлад у особистому житті, і на фоні всього цього наважується погодитися на незаконний заробіток на ринку трансплантації органів, щоб покращити своє життя хоча б у матеріальному плані.

Спочатку він досить невинно "забирає" у мертвих людей вже непотрібні їм органи, але з кожною новою справою стає вже більш безпринципним і береться за те, що раніше вважав неприпустимим.

Так виглядає обкладинка книги "Танці з кістками"

При оголошенні переможця члени жюрі зауважили, що "Танці з кістками" схожа на американський серіал "Пуститися берега", — такий собі "Breaking Bad по-українськи".

Цікава й особистість самого автора, бо Андрій Сем'янків, — це лікар і кандидат медичних наук, що активно брав участь у міжнародних клінічних дослідженнях, займався навчанням цивільних та військових медиків, веде блог у соцмережах як MED GOblin, а зараз ще й служить військовим лікарем у прифронтовій лікарні.

Андрій Сем'янків (MED Goblin) у цивільному житті

А так він виглядає на фронті

Як повідомляв "Телеграф", у реаліях сьогодення письменники все частіше пишуть навіть прямо на фронті, — так, Валерій Пузик на війні пише книгу для свого сина.