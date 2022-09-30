"З любов'ю — тато!": український письменник просто на фронті пише книгу для сина

Військовий хотів би, щоб у разі його загибелі син прочитав цю книгу

Український письменник, художник, режисер і сценарист Валерій Пузик з початку повномасштабного вторгнення рф захищає Україну. Хоча зараз його головний пріоритет — обов’язок перед Батьківщиною, 35-річний артилерист знаходить час для мистецтва. Одесит пише книгу, яку присвячує своєму синові.

Просто неба Пузик занотовує те, що бачить на фронті. Як розповів письменник в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу", книга називається "З любов'ю — тато!". Сам автор з трепетом називає її "послання в пляшці".

За словами Пузика, у книзі він намагається систематизувати навколишній хаос війни і відтворити різні миті бойових буднів.

"З видавництвом "Лабораторія" готуємо до друку книжку "З любов'ю — тато!" З однієї сторони, вона тяжіє до фронтових заміток, а з іншої — це листи в майбутнє, листи до Ореста, до дружини Ірини. Це клаптикова ковдра зіткана зі спогадів, мрій, порад, флешбеків", — поділився подробицями письменник.

Пузик зізнається, що саме цю книгу він хотів би, щоби прочитав його син у разі загибелі батька. Тому і називає твір "З любов'ю — тато!" – "посланням у пляшці". Автор зазначає, що ця книга пишеться в прямому ефірі, й він розуміє, що на війні кожен текст може стати останнім.

Валерій Пузик з 2015 року є членом Добровольчого українського корпусу "Правого сектору". У його мистецькому доробку оповідання про фронтові події "Моноліт", мінісеріал "Бліндаж", комедійна кіноповість про АТО "Наші котики" (у співавторстві з режисером Володимиром Тихим), збірка віршів Carmina Burana, прозова добірка "Зошит війни", а також книги "Бездомні пси", "Я бачив його живим, мертвим і знову живим", "Шахта. Ранкове зведення".

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