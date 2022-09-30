"С любовью — папа!": украинский писатель прямо на фронте пишет книгу для сына

Военный хотел бы, чтобы в случае его гибели сын прочел эту книгу

Украинский писатель, художник, режиссер и сценарист Валерий Пузык с начала полномасштабного вторжения рф защищает Украину. Хотя сейчас его главный приоритет – долг перед Родиной, 35-летний артиллерист находит время для искусства. Одессит пишет книгу, которую посвящает своему сыну.

Под открытым небом Пузик записывает то, что видит на фронте. Как рассказал писатель в эксклюзивном интервью "Телеграфу", книга называется "С любовью — папа!". Сам автор с трепетом называет ее "послание в бутылке".

По словам Пузика, в книге он пытается систематизировать окружающий хаос войны и воссоздать разные моменты боевых будней.

"С издательством "Лаборатория" готовим к печати книгу "С любовью — папа!" С одной стороны, она тяготеет к фронтовым заметкам, а с другой — это письма в будущее, письма к Оресту, к жене Ирине. Это лоскутное одеяло соткано из воспоминаний, мечт, советов, флешбеков", — поделился подробностями писатель.

Пузик признается, что именно эту книгу он хотел бы, чтобы прочитал его сын в случае гибели отца. Поэтому и называет произведение "С любовью — папа!" – "посланием в бутылке". Автор отмечает, что эта книга пишется в прямом эфире и понимает, что на войне каждый текст может стать последним.

Валерий Пузик с 2015 года является членом Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". В его художественном арсенале рассказ о фронтовых событиях "Монолит", минисериал "Блиндаж", комедийная киноповесть об АТО "Наши котики" (в соавторстве с режиссером Владимиром Тихим), сборник стихов Carmina Burana, прозаическая подборка "Тетрадь войны", а также книги " Бездомные псы", "Я видел его живым, мертвым и снова живым", "Шахта. Утренняя сводка".

На защиту Украины стали многие творческие люди, среди них и знаменитая "Пташка". Как сообщал "Телеграф", парамедик-доброволица Екатерина Полищук впервые спела после плена. Видео пленило сеть.