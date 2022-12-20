Читай українське: 5 сучасних книг, що варті вашої уваги

Зібрали сучасні трилери, детективи та романи, що можуть розважити вас протягом одного-двох вечорів

З кожним місяцем боротьби з "руським миром" все більше українців воліють пізнавати свою власну культуру та читати твори українською.

Саме тому "Телеграф" підготував коротку добірку чтива з усього різноманіття сучасної української літератури, — обрали п'ять книг на власний смак, які можуть сподобатися і вам теж.

"Усі їхні демони", Поліна Кулакова

Книга розповідає про нібито звичайну сім'ю, що живе у "хрущовці", але насправді сповнена своїх "демонів", відчаю та домашнього насилля. Це соціальний трилер про дітей без дитинства, байдужість, алкоголізм та вбивства у маленькому містечку.

До речі, в ньому всього 208 сторінок, — можна встигнути прочитати за вечір під час блекауту.

"Юпак", Сергій Сергійович Saigon

Це роман про загублене в степу село, яким воно було на стику з епохою інтернету, зі своїми традиціями, діалектом, звичаями та гріхами.

Книга містить 320 сторінок та була визнана кращою в Україні у 2020 році за версією BBC.

"Експрес до Ґаліції", Богдан Коломійчук

Це детективний роман, що перенесе вас у весну 1906 року, де львівський комісар під час відпустки у Швейцарії виявляється втягнутим у шпигунську гру з секретними документами, зникненнями та вбивствами, при цьому всі сліди справ ведуть назад до Львова.

У книжці 352 сторінки, і читачі вважають її чудовим прикладом сучасного українського детектива.

"Вигнанець і перевертень", Андрій Кокотюха

Ця книга розповідає про колишнього слідчого, що виконує делікатну місію у харківському маєтку, коли там один за одним починають гинути гості.

Історія на 304 сторінки зможе розважити вам один-два вечори.

"Рок-н-рол", Сергій Мартинюк

Лідер відомого гурту "Фіолет" на 416 сторінках розповідає про інший бік сцени, який не бачать фанати, — про злети, розбиті серця, алкоголь, наркотики, концертний нон-стоп.

Багато хто може не повірити, що таке можливо, проте прочитати варто.

Раніше "Телеграф" писав про український медичний трилер "Танці з кістками", обраний книгою 2022 року.