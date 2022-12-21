Шукаємо новорічний настрій разом: 5 українських святкових комедій

В Україні зняли поки не так багато хороших фільмів, але все ще попереду

Попри всі негаразди, що спіткали українців у 2022 році, як ніколи важливо підтримувати оптимізм та віру у світле майбутнє — особливо напередодні Різдва та Нового року.

Тому "Телеграф" зібрав п'ять різних фільмів українського виробництва про новорічні свята, які допоможуть не тільки підняти настрій, а й трошки краще пізнати український кінематограф.

"Все буде Ок! Новорічна казка для дорослих" (2021)

Події цього фільму розгорнуться у Карпатах, — головна героїня опиниться на передноворічному курорті Буковель без грошей і речей, але крім курйозних та драматичних ситуацій зможе знайти також кохання та дружбу.

"Мій дідусь — Дід Мороз" (2020)

Це сімейка комедія, що розповідає про пригоди 9-річного Максима, який самостійно вирушив до Києва шукати свого Дідуся Мороза.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" (2019)

Це художній фільм, що знято по казці "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід". За сюжетом, Чорт та святий Петро побилися об заклад, що всі козаки загинуть, якщо хоча б одного з них вдасться утримати в Пеклі у Різдва. І молодого козака Семена викрадають і обіцяють звільнити лише за умови, якщо він зможе виховати малих вередливих чортенят.

"Тільки диво" (2019)

Це фентезійний фільм, різдвяна казка, що розповідає про юнака та його сестру, які долають низку випробувань для порятунку хворого батька у переддень Миколая. Під дією різдвяного дива головні герої не лише долають труднощі, а й знаходять справжнє кохання та будують міцну дружбу.

"Пригоди S Миколая" (2018)

Це сімейка комедія, що розповідає про пригоди маленького Артема та його сестри у Карпатах перед Днем Святого Миколая.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував добірку п'яти книг українських сучасних авторів, які можуть Вам сподобатися.