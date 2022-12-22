Знову не обійшлося без українок: на Netflix презентували новий сезон "Емілі в Парижі"

Режисери спробували згладити торішній скандал із українцями

Під кінець року Netflix вже традиційно порадував глядачів новим сезоном "Емілі в Парижі", — після скандалу з українкою у другому сезоні, у третьому сценаристи спробували виправити ситуацію.

"Телеграф" зібрав усе, що потрібно, щоб вирішити, чи варто дивитися новий сезон серіалу.

У третій сезон увійшло 10 серій, у ході яких Емілі намагалася розібратися в собі, з роботою та особистим життям, — втім, як і в перших сезонах. Переглянути їх усі онлайн можна за підпискою на Нетфліксі або через піратські онлайн-кінотеатри.

Прем’єра сезону була 21 грудня, і деякі фанати вже встигли повністю переглянути нові епізоди.

Їхні вердикти розходяться. Одні в захваті і вже з нетерпінням чекають на четвертий сезон, інші ж вважають, що третій сезон слабший за перші. Крім того, різні оцінки викликало традиційно ексцентричне вбрання героїв.

Образи Емілі

Крім іншого, ціла низка фанатів засмучена розвитком драми в любовному трикутнику Алфі-Емілі-Габріель та фіналом сезону (деталі якого ми не розкриваємо, щоб не спойлерити).

Деякі з коментарів

Цікавий момент у тому, що під час сюжету знову з’являється українка — цього разу вона закохана у професора університету. Також минулий конфуз із українцями спробували реабілітувати сценою з прапором України.

Нагадаємо, що в 2021 році був скандал, коли в другому сезоні "Емілі в Парижі" показали невиховану українку, яка страждає на клептоманію, — тоді багато глядачів обурилися, що такий образ може скласти негативне уявлення про всіх українців.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував добірку українських новорічних комедій, які також можуть скрасити Вам вечір.