Геймери, критики та глядачі у захваті. У чому секрет успіху серіалу "Останні з нас"

Це перша екранізація гри, коли не відчуваєш сорому за ідіотський сценарій

Екранізації комп’ютерних ігор рідко люблять глядачі та поважають критики. Геймери й поготів – Роджеру Евері, який отримав "Оскар" за сценарій до "Кримінального чтива", фанати гри "Сайлент Хіл" взагалі погрожували смертю, якщо їм не сподобається сюжет.

Тим дивніше, що прем’єра серіальної екранізації "Останніх з нас" (The Last of Us) стала наступним великим хітом на НВО після "Підпільної імперії" та "Будинку драконів" — тільки в США пілотний епізод переглянули за першу добу 4,7 млн глядачів, а рейтинг на сайті imdb склав 9,6 балів з 10. (Для порівняння, "найкращий фільм усіх часів і народів" "Громадянин Кейн" заслужив лише 8,3.)

"Телеграф" вирішив розібратися у причинах такого успіху.

Про що серіал

Крізь постапокаліптичний світ майбутнього пробираються двоє – дорослий і підліток. Причому життя дівчинки дуже важливе, оскільки вона — перша людина, яка виробила імунітет проти смертельно небезпечних спор, що перетворюють людей на кровожерливих зомбі. Дорогою їм зустрічаються військові, канібали і такі самі озброєні одинаки, які намагаються вижити. Їхня кінцева мета – таємна лабораторія повстанців, де із допомогою дівчинки вчені сподіваються знайти протиотруту.

Нічого не нагадує? Щось подібне ми вже читали і бачили в "Дитині людській" Альфонса Куарона та "Дорозі" за романом Кормака Маккарті. Але шанувальники комп’ютерних ігор миттєво впізнають культові "Останні з нас".

Унікальна гра

Сценарист і продюсер Крейг Мейзін, нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня за свій серіал "Чорнобиль", назвав "Останніх з нас" "Лоуренсом Аравійським" у світі відеоігор". Критики пишуть про "Останніх…" як головну гру десятиріччя.

Попри заяложений сюжет, вона стала революційною саме тому, що за сторітелінгом стоїть набагато ближче до кіно з його суворою оповідальною структурою, аніж до ігор з їхньою обов'язковою варіативністю розвитку ігрових сценаріїв.

Крім того, між головними героями існує дуже цікаве драматургічне напруження, і стежити за тим, як розвиваються стосунки битого життям контрабандиста Джоела та дівчинки Еллі, за відгуками фанатів, дуже захоплююче. Також звертає увагу, що герої не розділені на однозначно "хороших" і "поганих": характери Джоела та Еллі амбівалентні, їхні вчинки продиктовані обставинами. Що, до речі, є характерною рисою героїв найкращих сучасних серіалів.

Гра, за якою знято серіал, дуже реалістична

Зрештою, "Останні…" дуже реалістичні. Усіх персонажів грають реальні актори, причому не лише голосом – герої створювалися методом захоплення руху, яким у кіно створюють екранні монстри. Тож п’ять премій БАФТА за 2013 рік, включаючи нагороди за найкращий сценарій та найкращу гру, цілком заслужені.

Що в цьому хорошого

Українському глядачеві дивитися це кіно, м’яко кажучи, незатишно. Тривожна атмосфера напередодні зомбі-апокаліпсису, з військовими літаками, що ширяють прямо над головою, викликає в пам’яті ще надто свіжі та болючі спогади кінця лютого 2022-го. Пілотна серія наповнена перестрілками, вибухами, жорстокістю військових – так, в одній сцені військовий лікар холоднокровно приспає інфіковану дитину, потім її тіло спалюють разом із тілами інших нещасних.

Але серіал і справді вдався. Він динамічний, ефектно знятий, із цікавими характерами персонажів і сильною драматургією. Актори вдало підібрані – у головній ролі знявся Педро Паскаль, відомий за ролями у "Грі престолів" та "Наркос", і це одна з найкращих акторських робіт у його кар’єрі.

Творці серіалу розуміли, наскільки високими є ставки, і вклали в проект, як кажуть, усю душу. В роботі над сценарієм брав активну участь творець гри Ніл Дракман, який нині очолює компанію-розробника, і композитор Густаво Сантаолалья (оригінальний саундтрек також вищий від усіх похвал, ви тільки послухайте), а більшість акторів, які брали участь у створенні гри, отримали ролі в серіалі. Бюджет кожної із дев’яти серій експерти оцінюють на рівні 15-20 млн дол.

Але головне, що унікальна оповідальна структура гри дивовижно збіглася із серіальним форматом. "Останні…" стали сенсацією, не в останню чергу, тому що це перша екранізація гри, коли не відчуваєш сорому за ідіотський сценарій. У такий спосіб вдалося примирити всіх глядачів – що особливо важливо, фанатів іграшки також. Напевно, це перший випадок, коли геймери залишилися задоволені. Хоча дехто й бурчав із приводу кастингу серіалу, всі погодилися з тим, що похмуру атмосферу гри передано майже ідеально.

Залишається сподіватися, що така одностайність збережеться до кінця сезону: остання серія вийде на малі екрани 12 березня.

Нагадаємо, що на Netflix презентували новий сезон серіалу "Емілі у Парижі", в якому знову не обійшлося без українок.