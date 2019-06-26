Скачать
Среда, 26.06.2019
ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене
ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на Уимблдон-2019
Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на Уимблдон-2019
"Уловка света": 17 сентября выйдет последняя книга Стэна Ли
"Уловка света": 17 сентября выйдет последняя книга Стэна Ли

Джордж Мартин в восторге от сериала "Чернобыль"

Джордж Мартин в восторге от сериала "Чернобыль"
17:07 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры: После разочаровывающего финального сезона "Игры престолов" от потока брани и критических отзывов интернет-пользователей отвлек сериал "Чернобыль".

Новый проект канала HBO настолько сильно понравился критикам и зрителям, что шоу стало самым высокооцененным по версии портала IMDb. Наконец свое мнение о сериале высказал и автор цикла "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин.

Вероятно, у писателя нашлось свободное время, чтобы посмотреть "Чернобыль" и выразить свое экспертное мнение в Twitter-аккаунте. Мартин не стал исключением и присоединился к большинству зрителей, оставшихся от шоу в восторге. "Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если этот сериал не выиграет целый грузовик статуэток премии "Эмми", значит, в Голливуде нет справедливости. Особый поклон талантливейшему Джареду Харрису за его потрясающую игру", - написал автор.

Стало известно, кто из голливудских звезд стал судьями Одесского кинофестиваля

Примечательно, но за награды премии "Эмми" может побороться и восьмой сезон "Игры престолов". Не так давно стало известно, что канал HBO хочет выдвинуть Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса на номинацию "Лучший сценарий драматического сериала". Пока неизвестно, случится это или нет, но "Чернобыль" способен завоевать не одну статуэтку за "Лучший мини-сериал", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучший сценарий" и актерскую игру того же Джареда Харриса, исполнившего роль Валерия Легасова.

Ранее сообщалось, что экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля". Главный герой "Чернобыля", Джаред Харрис, рассказал о работе над ролью Легасова и реалистичности сериала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чернобыль, Игра престолов, Джордж Мартин, Джаред Харрис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
04 Оригинальные СМС поздравление с днем рождения на 26 июня
05 Гройсман: Пенсия с 1 июля будет не меньше 2 тысяч гривен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проведение парламентских выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Проведение выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Гройсман заявил о готовности Украины расширить сотрудничество с США
Гройсман: Украина и США расширяют сотрудничество
Зеленский: С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО
С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО
Главные героины ситкома &quot;Друзья&quot; опубликовали новое совместное фото
Главные героины ситкома "Друзья" опубликовали новое совместное фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь