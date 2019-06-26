Джордж Мартин в восторге от сериала "Чернобыль"

Новости культуры: После разочаровывающего финального сезона "Игры престолов" от потока брани и критических отзывов интернет-пользователей отвлек сериал "Чернобыль".

Новый проект канала HBO настолько сильно понравился критикам и зрителям, что шоу стало самым высокооцененным по версии портала IMDb. Наконец свое мнение о сериале высказал и автор цикла "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин.

Вероятно, у писателя нашлось свободное время, чтобы посмотреть "Чернобыль" и выразить свое экспертное мнение в Twitter-аккаунте. Мартин не стал исключением и присоединился к большинству зрителей, оставшихся от шоу в восторге. "Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если этот сериал не выиграет целый грузовик статуэток премии "Эмми", значит, в Голливуде нет справедливости. Особый поклон талантливейшему Джареду Харрису за его потрясающую игру", - написал автор.

Binge-watched @HBO's CHERNOBYL. Terrifying, exciting, heartbreaking. If this one does not win a truckload of Emmys, there is no justice in Hollywood. And special shout out to the talented @JaredHarris for his amazing performance ... pic.twitter.com/07hxV0loj9 - George RR Martin (@GRRMspeaking) 25 июня 2019 г.

Примечательно, но за награды премии "Эмми" может побороться и восьмой сезон "Игры престолов". Не так давно стало известно, что канал HBO хочет выдвинуть Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса на номинацию "Лучший сценарий драматического сериала". Пока неизвестно, случится это или нет, но "Чернобыль" способен завоевать не одну статуэтку за "Лучший мини-сериал", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучший сценарий" и актерскую игру того же Джареда Харриса, исполнившего роль Валерия Легасова.

Ранее сообщалось, что экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля". Главный герой "Чернобыля", Джаред Харрис, рассказал о работе над ролью Легасова и реалистичности сериала.