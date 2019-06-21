Экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля"

Новости культуры: Главный герой "Чернобыля", Джаред Харрис, рассказал о работе над ролью Легасова и реалистичности сериала.

После выхода последней серии "Чернобыля" создатели сериала и главные герои пользуются большой популярностью, с удовольствием рассказывая о процессе съемок, сценарии, впечатлениях от реальных фактов и других подробностях. Так, британский актер Джаред Харрис, сыгравший одного из главных персонажей, поделился своими впечатлениями от съемочного процесса.

На днях сети подорвало интервью главного сценариста картины Крейга Мезина, который рассказал, почему сознательно решил пренебречь некоторыми правдивыми фактами, зная о них. После этого на сайте издания Deadline появилось интервью британского актера Джареда Харриса, который сыграл одну из ключевых ролей в фильме. В разговоре с журналистами он затронул темы сценария и своей миссии в эпизодах.

Во время разговора Джаред Харрис поделился своими воспоминаниями о Чернобыле.

"Я жил тогда в Лондоне и помню новости в прессе. Помню, что всех беспокоило радиоактивное облако, которое медленно продвигалась на запад через Европу. Был даже определенный период, когда жителей Лондона предупреждали меньше находиться на улице, а также избегать попадания под дождь", – рассказал о воспоминаниях главный герой "Чернобыля".

Также он добавил, что британцам рекомендовали не пить молоко и даже импортировали его из страны. Однако после того, как радиоактивное облако изменило направление на Атлантику, разговоры о трагедии исчезли, как будто их и не было.

После этого Джаред Харрис поделился первыми впечатлениями, которые почувствовал во время прочтения сценария Крейга Мезина. По его словам, он сразу почувствовал, что сериал станет взрывным и захватит зрителей со всего мира, а не только украинцев или белорусов.

"Первый показатель того, что сценарий хороший – о нем заговорили в актерской среде и каждый хотел его достать. Прочитав сценарий, я понял, что авария в Чернобыле потенциально гораздо опаснее, чем мы предполагали. Никто в то время не слышал об огромных жертвах и героизме людей, которые пытались предотвратить дальнейшую угрозу", – рассказал о впечатлениях от сценария Джаред Харрис.

После этого британский актер затронул тему реалистичности сериала, ведь, как ранее сообщалось, сценаристам и режиссерам пришлось сместить некоторые события во времени, чтобы поместить их в часы, отведенные для сериала. По словам главного актера, зрители ошибочно думают, что могут диктовать, как съемочной команде работать, ведь профессионалы знают, что они делают именно так, а не иначе.

"Если предстоит сыграть реальную личность, то о ней есть литература, фотографии, аудио и видео. Но при этом вы должны понимать, что авторы сценария это все уже давно изучили и взяли все то, что полезно для их истории, а что-то намеренно упустили. И вы не можете прийти на съемки и заявить: "Я знаю, как на самом деле было, у меня есть идея получше", – подтвердил Джаред Харрис.

Также он рассказал о своем герое – Валерии Легасове. Как отметил актер, по его мнению, в реальной жизни у него могло бы быть больше свободы, чем они показали в сериале, но то, что ученый был довольно мудрым человеком – они передали и в эпизодах.

"Он казался очень уверенным в себе человеком, ему нравилось быть ответственным и он, вероятно, считал себя достойным в таких ситуациях человеком... В фильме Щербина был пиковым тузом. Он был главным, а Легасов должен был убедить Щербину поступить так или иначе. Подозреваю, что в реальной жизни все могло быть по-другому. Думаю, что у реального Легасова было больше свободы, чем в нашей версии", – признался Джаред Харрис.