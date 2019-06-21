Скачать
Пятница, 21.06.2019
В ЦИК поданы документы для регистрации мажоритарщиков от партии "Слуга народа"
В ЦИК поданы документы для регистрации мажоритарщиков от партии "Слуга народа"
Кубив: За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП
Кубив: За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП
Европейские игры: Украина обыграла Францию в баскетболе 3х3
Европейские игры: Украина обыграла Францию в баскетболе 3х3
Дочь Елены Кравец поразила Сеть красотой
Дочь Елены Кравец поразила Сеть красотой

Netflix показал возрождение природы в Чернобыле

Netflix показал возрождение природы в Чернобыле
12:17 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: pixabay

Новости экологии: Съемки в зоне отчуждения продолжались два года подряд с перерывами лишь на зимний период.

Популярный стриминговый сервис Netflix в рамках документального спецпроекта Our Planet показал возрождение флоры и фауны в Чернобыльской зоне отчуждения.

Заключительную серию проекта назвали примером того, что природа может восстановиться на пострадавших от радиации территориях при условии невмешательства человека. Об этом на официальной странице в Facebook пишет Госагентство по управлению зоной отчуждения (видео смотрите ниже).

Сотрудник Чернобыльского заповедника Денис Вишневский начал работу с авторами сериала с 2015 года. За это время создатели проекта посетили более 2 тысяч локаций. 

Сценарист "Чернобыля" признался, почему отступил от реальной хроники

"В 2015 году во время первой встречи мы даже не знали, о каком именно фильме идет речь. Знали только, что это будет документалистика о природе зоны отчуждения. Уже после завершения съемок, когда начался этап постпродакшн, мы узнали, что этот материал станет частью документального сериала Our Planet, а закадровый текст для него будет читать один из самых известных в мире ведущих-натуралистов сэр Дэвид Аттенборо", - рассказал Вишневский.

Сериал Our Planet состоит из 8 серий, каждая из них представляет собой рассказ об отдельной глобальной экосистеме нашей планеты - океаны, пустыни, леса. В целом проект создан в традициях документалистики BBC: "Живая планета", "Планета Земля" и "Планета Земля II".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Животные, Чернобыль, Природа, Netflix.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС
02 Гороскоп на сегодня, 21 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Киев в ОБСЕ потребовал у Москвы объяснений перевозки грузов на Донбассе
04 В ЦИК поданы документы для регистрации мажоритарщиков от партии "Слуга народа"
05 Бросаем курить правильно: чего не стоит делать курильщикам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Грузии: В ЕС и США призывают к сдержанности
Протесты в Грузии: В ЕС и США призывают к сдержанности
Погода на 21 июня: ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Официально: Принц Гарри и Меган Маркл покинули благотворительный фонд Уильяма и Кейт
Официально: Принц Гарри и Меган Маркл покинули благотворительный фонд Уильяма и Кейт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь