Netflix показал возрождение природы в Чернобыле

Новости экологии: Съемки в зоне отчуждения продолжались два года подряд с перерывами лишь на зимний период.

Популярный стриминговый сервис Netflix в рамках документального спецпроекта Our Planet показал возрождение флоры и фауны в Чернобыльской зоне отчуждения.

Заключительную серию проекта назвали примером того, что природа может восстановиться на пострадавших от радиации территориях при условии невмешательства человека. Об этом на официальной странице в Facebook пишет Госагентство по управлению зоной отчуждения (видео смотрите ниже).

Сотрудник Чернобыльского заповедника Денис Вишневский начал работу с авторами сериала с 2015 года. За это время создатели проекта посетили более 2 тысяч локаций.

"В 2015 году во время первой встречи мы даже не знали, о каком именно фильме идет речь. Знали только, что это будет документалистика о природе зоны отчуждения. Уже после завершения съемок, когда начался этап постпродакшн, мы узнали, что этот материал станет частью документального сериала Our Planet, а закадровый текст для него будет читать один из самых известных в мире ведущих-натуралистов сэр Дэвид Аттенборо", - рассказал Вишневский.

Сериал Our Planet состоит из 8 серий, каждая из них представляет собой рассказ об отдельной глобальной экосистеме нашей планеты - океаны, пустыни, леса. В целом проект создан в традициях документалистики BBC: "Живая планета", "Планета Земля" и "Планета Земля II".