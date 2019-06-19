Сценарист "Чернобыля" признался, почему отступил от реальной хроники

Новости культуры: Это дало создателям возможность рассказать историю всего в 5 сериях фильма.

При этом, как добавил в интервью ТСН сценарист сериала Крэйг Мэйзин, команда не скрывала неточности в сериале и даже посвятила им отдельный подкаст.

"Есть выборы, есть ошибки. Художественный выбор - это решение отступить от реальной хроники, чтобы иметь возможность рассказать историю. Потому что мы вмещаем два года истории в пять часов экранного времени. Например, мы сознательно изменили время, когда разбился вертолет, иначе это выпадало бы из нашего рассказа. И мы, кстати, рассказываем о таких выборах - я специально записал подкаст, который можно посмотреть после сериала, чтобы объяснить, что именно и зачем было изменено. Я считаю это важным, здесь у меня нет никаких тайн", - отметил он.

Наряду с этим Мэйзин указал на расхождения в воспоминаниях очевидцев происходящего в Чернобыле.

"Вокруг Чернобыля очень много противоречивых нарративов. Например - относительно шахтеров. В "Чернобыльской молитве" (книга белорусской писательницы Светланы Алексиевич) есть упоминание о шахтерах, которые раздеваются догола. Я взял это оттуда. Другие люди говорят: такого не могло быть, что же, это просто разные взгляды. Точнее, разные воспоминания. Но суть в том, что я это не придумал", - добавил он.

По Мэйзина, авторы сериала изначально задумали уделить много внимания деталям.

"Небольшие детали - это способ отдать дань уважения людям и их памяти, почтить их культуру. Мы очень хотели, чтобы все было настоящим, чтобы люди, которые смотрят сериал в Украине и Беларуси могли сказать: да, мы ездили именно на таких машинах, мы носили такую одежду, из таких классов нас забирали и так далее", - добавил сценарист.